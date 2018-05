PALAZZO MARINO LA VICESINDACO SCAVUZZO E L' ASSESSORE COCCO INCONTRANO IL COMMISSARIO

PALAZZO MARINO presenta gli obiettivi di Milano 2030 : Come sarà la Milano del 2030? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo

Milano. PALAZZO MARINO vara un piano da 388 assunzioni : Stabilizzazioni, scorrimento delle graduatorie e nuovi concorsi per alcuni profili chiave. Sono queste le novità principali del nuovo piano occupazionale

Milano. Transenne rimovibili a PALAZZO Marino : Sono stati eseguiti i lavori del Nuir (il Nucleo di Intervento rapido del Comune) per installare le nuove Transenne all’ingresso

Milano. PALAZZO MARINO trasferisce Onlus in nuovi spazi senza barriere : Sarà ricollocata in spazi senza barriere architettoniche la sede dell’associazione Musicopoli Città delle Arti, che offre corsi in musicoterapia e

Milano. PALAZZO MARINO in Musica l’8 aprile chiaroscuri e dissonanze : Subito dopo Pasqua, domenica 8 aprile, alle 11, appuntamento con Palazzo Marino in Musica, in collaborazione con le Gallerie d’Italia,

Biagi : a PALAZZO MARINO premiati vincitori borse studio : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Sono stati conferiti oggi, nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino dall’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio Cristina Tajani, i riconoscimenti ai vincitori del premio Marco Biagi 2018, la borsa di studio istituita dal Comune di Mila

PALAZZO MARINO investe sul car pooling a Milano : La Giunta ha approvato le linee guida della gara che consentirà di individuare i gestori di applicazioni di car pooling

Milano. Sala e Fontana si incontrano a PALAZZO Marino : “Ho invitato il neo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un primo incontro a valle della sua elezione. Abbiamo