Oroscopo Fanpage dal 21 al 27 maggio 2018 – a cura di Pierre Newton

Oroscopo Fanpage dal 14 al 20 maggio 2018 – a cura di Pierre Newton : Scriveva lo scrittore Italo Calvino: “Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda.” Basta modificare la parola “città” con “persona”, “lavoro”, “relazione”, “viaggio” e si scopre che in fondo ci piace ciò che risponde alle domande nostre e delle nostre stelle.Continua a leggere

Oroscopo Fanpage dal 7 al 13 maggio 2018 – a cura di Pierre Newton : Il tempo è una misura che si modifica in rapporto ad altre misure fisiche, ci ha spiegato Albert Einstein guidando la nostra mente là dove il nostro cuore è sempre stato; sappiamo da sempre che un’ora di piacere è più veloce di un’ora dedita al dovere. Qualunque sia il tuo segno, non misurare il tempo in lunghezza, ma nella qualità degli attimi che vivi.Continua a leggere

Oroscopo Fanpage dal 30 aprile al 6 maggio 2018 – a cura di Pierre Newton : Fai un esercizio: approfitta della prima notte senza nuvole e cerca un posto da cui è possibile vedere le stelle. Rimani lì, fermo, in silenzio per qualche minuto con il naso in sù. Non ti servirà per imparare gli oroscopi o conoscere le stelle, ma ti ricorderà la grandezza e la piccolezza dell’essere umano.Continua a leggere

Oroscopo Fanpage dal 16 al 22 aprile 2018 – a cura di Pierre Newton : “Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada” scrisse il poeta Rainer Maria Rilke. Le stelle sorridono vedendo come i nostri sogni ci cambino e ci proiettino in un futuro che, per questa ragione, è già segnato.Continua a leggere

Oroscopo Fanpage dal 9 al 15 aprile 2018 – a cura di Pierre Newton : “Anche le stelle sono belle. Ne vorrei un paio, me le metterei nei capelli. Ma ho la sensazione che non riuscirò mai ad averle.” A parlare è la Eva descritta da Mark Twain nel racconto “Diario di Eva”. Prova ad inseguire la stessa semplice ingenuità nell’esprimere i desideri; forse non si avvereranno, ma scoprirai in te una leggerezza capace di regalarti nuovi sorrisi.Continua a leggere

Oroscopo Fanpage dal 2 all’8 aprile 2018 – a cura di Pierre Newton : È primavera! Apri le finestre a ciò che verrà, guarda con gioia e ottimismo alla vita che avanza e a quella che scivola nel giorno per giorno. Non è tempo di rinchiudersi tra pensieri e timori, è tempo di vivere a pieno inseguendo emozioni e sogni capaci di rendere più pieni i tuoi giorni.Continua a leggere

Oroscopo Fanpage dal 25 marzo al 1° aprile 2018 – a cura di Pierre Newton : “Un buon giocatore è sempre fortunato” disse José Raúl Capablanca, campione mondiale di scacchi dal 1921 al 1927. Lo diceva in una disciplina in cui si dice che la fortuna non esista, ma applicava la stessa massima anche al bridge, al baseball ed al tennis, altri ambiti in cui eccelleva. Pensaci su, mentre leggi gli oroscopi di questa settimana: in fondo “fortunato” è un aggettivo che utilizziamo per descrivere una persona che ha ottenuto ...