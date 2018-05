Orlando | Conte? Mi preoccupa contratto

“Mio figlio Orlando…”. Isola : Alessia disperata. I giorni in Honduras sono sempre più difficili - ma per la Mancini la situazione è particolarmente penosa e le lacrime sono incontenibili : “Amore mio ti prego…” : Per Alessia Mancini i giorni sull’Isola sono duri. Negli ultimi tempi sta avendo problemi con i compagni di gioco, ma la finale è vicina e la tensione inizia a farsi sentire. Inoltre l’ex velina soffre: la lontananza del marito Flavio Montrucchio e dei figli si fa sentire e come madre è particolarmente dispiaciuta per un motivo molto particolare. Oggi infatti Alessia avrebbe dovuto festeggiare un evento molto importante per la sua ...