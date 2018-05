Ordine dei Medici di Napoli e provincia | in 1 500 per il giuramento di Ippocrate GALLERY

Lotta all'usura. Intesa tra l'Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina e la Fondazione NASHAK : La nostra Fondazione cerca di assistere le persone che rimangono indietro, schiacciate da un'economia avvitata su stessa che consente profitti miliardari a pochi e produce debiti e povertà per tanti. ...

Lapidi choc per dire 'basta bufale' - così l'Ordine dei medici dichiara guerra alle fake news : In particolare la dottoressa Arcangela Guerrieri, consigliere segretario OMCEO, sottolinea che, ad esempio, in tema vaccinale da sempre l' Ordine di Ancona si è schierato a favore della scienza ...

Ordine dei giornalisti e Assostampa respingono l'intimidazione alla stampa : ... perché, affermano " i colleghi si sono infatti limitati a dare conto di quanto avvenuto con articoli che appaiono perfettamente rispondenti ai canoni del diritto di cronaca", affermano ancora: " ...

L'Ordine dei giornalisti replica a Tranchida : Corretta la stampa a Trapani : I colleghi si sono infatti limitati a dare conto di quanto avvenuto, con articoli che appaiono perfettamente rispondenti ai canoni del diritto di cronaca, dell'essenzialità dell'informazione e della ...

Abusata da psicoterapeuta/ Video - Le Iene : Muhammad Abdulstar - Ordine dei Medici apre fascicolo a suo carico : Abusata da psicoterapeuta: nuovo tassello nel caso narrato a Le Iene. Anche l'Ordine dei Medici vuole fare chiarezza sulla posizione di Muhammad Abdulstar.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : 'Napoli è come Raqqa' : 'Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa', la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di ...

Ordine dei medici : bocciata omeopatia - avrebbe al massimo un effetto placebo : L'omeopatia, la pratica di medicina alternativa basata sui principi formulati dal medico tedesco Samuel Hahnemann a metà 800', torna a far parlare di sé, non per decantarne i suoi benefici che molti giurano di aver sperimentato, ma per venire nuovamente bollata sostanzialmente come un grande bluff della medicina. Questa volta ci pensa l'Ordine dei medici che in una scheda informativa che appare nel sito della Fnomceo (Federazione degli Ordini ...

L'Ordine dei medici contro l'omeopatia - perché fa ancora notizia? : La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ha ribadito l'inefficacia delle pratiche omeopatiche. Ma l'aspetto preoccupante è che paia una novità