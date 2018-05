Opere d' arte a Palazzo Giustizia Firenze

Opere d'arte al posto del caffé : a Bergamo arriva il distributore di cultura : Fino al 7 giugno al Sentierone resta installata la macchinetta che dispensa le serigrafie e gli interventi scritti degli ospiti del festival Fare la pace

Tra installazioni e miniOpere l'avanguardia è «Miniartextil» : Angelo Crespi Già nella bella Biennale di Venezia 2017 dal titolo «Viva Arte Viva», curata dalla francese Christine Macel, il tessuto era tornato protagonista: per esempio con il magnifico e imponente ...

L’imprenditore toscano che compra Opere d’arte dalla Corea del Nord : Nel 2005 Pier Luigi Cecioni scoprì a Pyongyang uno degli studi artistici più grandi al mondo e ne divenne rappresentante in Occidente The post L’imprenditore toscano che compra opere d’arte dalla Corea del Nord appeared first on Il Post.

Opere d'arte e skyline Milano - apre ristorante Fondazione Prada : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Vista inedita sullo skyline di Milano, Opere d'arte tra i tavoli e arredi di design. apre domani il ristorante Torre al sesto e settimo piano del nuovo edificio - la Torre, appunto - che ha completato la sede della Fondazione Prada di Milano. Il ristorante si presenta, s

Opere d’arte e skyline Milano - apre ristorante Fondazione Prada : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Vista inedita sullo skyline di Milano, Opere d’arte tra i tavoli e arredi di design. apre domani il ristorante Torre al sesto e settimo piano del nuovo edificio – la Torre, appunto – che ha completato la sede della Fondazione Prada di Milano. Il ristorante si presenta, secondo la definizione di Rem Koolhaas, che insieme a Chris van Duijn e Federico Pompignoli dello studio Oma ha progettato la ...

Alberi come Opere d'arte - nasce il censimento nazionale : "Fonti di vita, dobbiamo tutelarli". Iniziativa del Ministero delle Politiche agricole per difendere i fusti monumentali

Adam Lowe : “Ecco come salvo le Opere d’arte creandone delle copie” : (foto: Getty Images) Nel mondo dell’arte Adam Lowe è un pezzo unico. Anche se è ironico ricorrere al concetto di unicità per descrivere chi si occupa del suo esatto contrario: le copie. Inglese, nato a Oxford 59 anni fa, artista e teorico dell’arte, negli anni 90 Lowe si è spostato a Madrid dove, con l’artista Manuel Franquelo, ha fondato Factum Arte e poi Factum Foundation: con la prima collabora con i più importanti artisti ...

Messina - il pizzo sulle Opere della Fiumara d'arte : tre arresti : Un consigliere comunale di Mistretta, un esponente delle cosche e una cartomante in carcere dopo la denuncia di due imprenditori e l'indagine dei carabinieri

Opere d'arte "censurate" per gli ospiti musulmani? Scoppia il caso a Cairo Montenotte - nel Savonese : Una statua di Epaminonda coperta con un drappo rosso e un dipinto di nudo spostato hanno generato una serie di equivoci tra l'artista italiano Mario Capelli Steccolini e le associazioni musulmane. Secondo Steccolini, le sue Opere - esposte a Cairo Montenotte, nel Savonese - sarebbero state censurate per non offendere una delegazione musulmana. La federazione islamica però precisa: "Non lo abbiamo richiesto noi". Palazzo di Città di ...

Venezia - colf sostituiva Opere d’arte con falsi nelle ville nobiliari : recuperati 2 dipinti : Due dipinti del valore di 200mila euro sono stati trovati in Germania. Le indagini coordinate dalla Procura di Venezia hanno permesso di stabilire che le opere erano state rubate nel 2011 da una banda che utilizzava una donna italiana che riusciva a farsi assumere come governante presso famiglie nobili.Continua a leggere

Parchi e giardini come Opere d’arte : a Napoli il primo corso in Italia sul restauro del verde : Due mesi di pratica fra i giardini di Capodimonte e della Reggia di Caserta e tanta, tanta teoria: il primo corso di restauro dedicato interamente al verde dei Parchi storici ripensa in modo innovativo al verde come un’opera d’arte da tutelare.Continua a leggere

Opere d’arte spiegate dai bambini : Zainetto di Ariana Grande sulle spalle, felpa dei dinosauri che ciondola fuori dai jeans e lo sguardo ipnotizzato dal «Ratto delle Sabine» del Giambologna, come se la realtà aumentata più interessante fosse lì, in quei quattro metri e dieci centimetri di mito plasmato nella terra cruda. «È immobile, ma è più bello di un videogioco - commenta Ma...