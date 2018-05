OnePlus 6 Pro E Contro | Ha Senso Comprarlo?

Ecco dove poter provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6 : Volete provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6? A Milano è stato allestito uno speciale pop-up store presso lo Spazio Velvet di Via Molino delle Armi 41, che aprirà i battenti alle ore 13 di lunedì 21 maggio. L'articolo Ecco dove poter provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Il CEO di OnePlus pubblica alcune foto scattate con OnePlus 6 - e sembrano promettere bene : Pete Lau, CEO di OnePlus, pubblica su Weibo alcune foto scattate con OnePlus 6: ecco di cosa sarà capace il prossimo flagship killer dell'azienda cinese.

Il design di OnePlus 6 confermato dalle immagini di un produttore di cover : In attesa della presentazione ufficiale di OnePlus 6, il design dello smartphone è stato confermato da una serie di immagini di un produttore cinese di cover

OnePlus insiste su super slow-motion e impermeabilità : nuovo video teaser sul prossimo flagship killer : Tramite l'account Twitter ufficiale, ecco fare capolino un altro video riguardante OnePlus 6 che, lo ricordiamo, sarà presentato a Londra il 16 maggio

OnePlus 6 fa davvero un effetto WOW agli utenti che l'hanno provato in anteprima : Alcuni fan di OnePlus hanno potuto provare in anteprima il nuovo flagship del produttore cinese: ecco le loro reazione raccolte in un breve filmato.

OnePlus lancia un nuovo programma Closed Beta per OnePlus 5 e 5T : OnePlus apre un nuovo Closed Beta Program dedicato a OnePlus 5 e OnePlus 5T: ecco i requisiti e il modo per entrare a farne parte, avendo così la possibilità di testare con largo anticipo il software dei due smartphone.

OnePlus 6 e Xiaomi Mi 6X protagonisti di nuove immagini e video hands-on : OnePlus 6 e Xiaomi Mi 6X sono i protagonisti di nuove immagini e video hands-on. Per il primo un'immagine conferma la scelta di optare per una back cover in vetro, per il secondo, a poche ore dalla presentazione di domani, arrivano invece due nuovi video hands-on che mostrano il design e vari dettagli del nuovo smartphone di Xiaomi.

Come avere in anteprima e gratis OnePlus 6 con il programma LAB ufficiale fino al 2 maggio : In attesa del OnePlus 6 che arriverà molto probabilmente a maggio, molti patiti dei prodotti del brand cinese saranno ben contenti di sapere che il top di gamma potrebbe essere tra le loro mani nel brevissimo tempo e anche gratuitamente, grazie all'iscrizione al programma LAB appena reso noto dalla stessa OnePlus. L'obiettivo è quello di scovare nel mondo tester pronti a provare in anteprima l'ammiraglia per fornirne una recensione dettagliata ...

OnePlus 6 si mostra nelle foto di un produttore di cover con notch e fotocamere posteriori centrali : Il design di OnePlus 6 svelato da un'intera collezione di cover già disponibili in rete: ecco come dovrebbe essere il nuovo smartphone OnePlus, con notch e fotocamere verticali disposte al centro.

Il modding spinge LG V20 - OnePlus 5T e 5 laddove i produttori non arrivano : Disponibile LineageOS 15.1 per LG V20 anche se in versione non ufficiale, mentre per OnePlus 5T e 5 arriva il "supporto esterno" a Project Treble

Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro : Scopriamo Nuove immagini di LG G7 ThinQ, nascosto in alcuni case decisamente ingombranti, OnePlus 6, nascosto sotto al fratello OnePlus 5T. Per la prima volta invece parliamo di Honor 10 Pro e della sua tripla fotocamera posteriore.

OnePlus 6 è protagonista di nuovi render colorati a poche settimane dalla presentazione : Sembra che quest'anno OnePlus rilascerà il proprio top di gamma con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni, come testimonia la mancata disponibilità di OnePlus 5T sul sito ufficiale.

Le proiezioni sul prezzo di OnePlus 6 sembrano meno drammatiche del previsto : Nelle settimane passate sono sorte voci poco rassicuranti, ma la situazione sul prezzo di OnePlus 6 è un pelo più complessa: cerchiamo di fare chiarezza

Honor 10 - LG G7 ThinQ e OnePlus 6 protagonisti di nuovi rumor e avvistamenti : Oggi vi proponiamo nuove indiscrezioni, immagini trapelate e alte novità legate a Honor 10, LG G7 ThinQ e OnePlus 6, i tre smartphone che terranno banco per le prossime settimane.