OnePlus 6 | la recensione di GQ | la grandezza di uno smartphone “normale”

(Di lunedì 21 maggio 2018) Un telefono veloce che non si blocchi o rallenti all’improvviso; una fotocamera che faccia buone foto e video di qualità. Uno schermo grande, per giochi e video. Una batteria che duri e si ricarichi velocemente. Cos’altro c’è da chiedere in più a un telefono? Questa è la filosofia di, il brand che ha fatto dell’essenziale la sua bandiera. E che vanta aggiornamenti continui e una community parecchio attiva e ben collegata al brand, autentica protagonista della presentazione londinese in cui Pete Lau, il Ceo di, ha lanciato l’ultimo telefono dell’azienda, il6: il palco per lui – e per lo, ovviamente –, il parterre per i media, e dietro a noi una schiera di fan. Con inevitabile e continuo scrosciare di applausi e ululati di incoraggiamento. “Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e speriamo che lo siano anche i nostri utenti”, ha dichiarato il Ceo. C’è ...