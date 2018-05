Omicidio nel Fermano - spara alla moglie e la uccide - : accaduto in una contrada di Porto Sant'Elpidio. La donna sarebbe stata uccisa con un colpo di fucile al termine di un litigio con il marito. Indagano i carabinieri

Omicidio Sorianello - arrestato il cugino di Bruno Lazzaro : Omicidio Sorianello – Ultime notizie per la morte di Bruno Lazzaro, il giovane ritrovato morto lo scorso 4 marzo. le modalità del delitto hanno subito spinto gli inquirenti ad indagare in ambito familiare, soprattutto per via del collegamento fra la famiglia della vittima e il clan degli Emanuele, attivo nella zona. arrestato in queste ultime ore il cugino di Bruno Lazzaro, Gaetano Muller: il 19enne potrebbe essere l’esecutore ...

Milano - dà 5 euro a un clochard e viene aggredito : nella lotta lo uccide/ Bancario accusato di Omicidio : Milano, batté la testa dopo lite per elemosina: morto clochard. Ad aggredirlo fu un Bancario 49enne precedentemente colpito a sua volta dopo avergli offerto 5 euro.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:22:00 GMT)

Grosseto - auto nel fosso e ragazza ferita : ora il fidanzato è indagato per tentato Omicidio : Lo riporta oggi la cronaca locale de La Nazione riferendo di indagini dei carabinieri iniziate dopo l'ncidente stradale accaduto vicino a Capalbio il 4 aprile scorso. Secondo i carabinieri della ...

Pamela Mastropietro - oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'Omicidio/ Lutto cittadino a Macerata e nella capitale : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:58:00 GMT)

Roma - tenta di strangolare il figlio 16enne nel sonno : arrestato per tentato Omicidio : Avrebbe tentato di strangolare il figlio di 16 anni nel sonno, ma è stato arrestato dalla polizia. È accaduto all'alba in un appartamento di via Linarolo in zona Ottavia, alla periferia di Roma. L'...

Chiuse la figlia appena nata nel freezer : madre accusata di Omicidio colposo : La donna, della provincia di Ferrara, partorì nel bagno della sua casa. La figlia morì subito dopo e lei decise di "seppellirla" nel freezer.Continua a leggere

Milano - Omicidio e feriti nella notte : arrestati due irregolari. Uno era già stato fermato per furto. Hanno accoltellato le vittime per rapinarle : Hanno ucciso nella notte con una coltellata all’addome un 22enne del Bangladesh e poco dopo Hanno aggredito una studentessa inglese di 21 anni in zona stazione Centrale a Milano. A lei Hanno rubato un iPhone e la borsa. Due nordafricani sono stati fermati dai carabinieri per questi due episodi di violenza, ai quali se ne aggiungono altrettanti, anche nell’hinterland. Si tratta di due marocchini di 28 e 30 anni, entrambi irregolari. ...

Milano : Omicidio e aggressioni nella notte - fermati due uomini : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Sono collegati i quattro episodi di violenza accaduti la notte scorsa Milano e hinterland, tra cui l’omicidio di un giovane bengalese e l’aggressione alla ragazza inglese. I carabinieri hanno fermato due uomini di origine nordafricana e incontreranno la stampa al comando di via Moscova, alle 17.30, per ulteriori dettagli. L'articolo Milano: omicidio e aggressioni nella notte, fermati due uomini ...

L'Omicidio Campagna nel Messinese : revocata la libertà al killer : Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la liberta' condizionale per Giovanni Sutera, condannato all'ergastolo per L'omicidio della 17enne Graziella Campagna, uccisa nel Messinese nel 1985,...

Roma Eur : donna carbonizzata nel parco Tre Fontane/ Identificata 49enne - una operaia italiana : “è un Omicidio” : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Accusato di Omicidio stradale un 39enne : nell'impatto morto ex sindaco : BRINDISI - Un 39enne di Copertino, E.P., è stato arrestato in flagranza di reato dopo l'incidente nel quale ieri sera ha perso la vita l'ex sindaco di San Vito dei Normanni, Lorenzo Caiolo. L'accusa è ...

Omicidio Vannini - sentenza : condannata famiglia Ciontoli/ Mamma di Marco : "Spero nell'appello - pene leggere" : Marco Vannini, Omicidio Ladispoli: oggi la sentenza per la famiglia Ciontoli. Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Adrano. Contrada Difesa Luna : Omicidio nel parcheggio dei camion : Un cadavere senza documenti e con un cappuccio in testa. E’ stato trovato martedì mattina ad Adrano (Catania) nel parcheggio