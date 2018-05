Oggi si fa il governo?

Ultime notizie/ Di Oggi - ultim'ora : governo Lega-M5S - accordo anche sul Premier! (21 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accordo tra Lega ed M5S sul Premier. Dramma della follia a Francavilla. Nuovo accoltellamento a Londra. E' finita la Serie A 2017/18. (21 maggio 2018).(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA Oggi/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Governo - Comune di Parma : "Inaudito togliere tassa di sOggiorno. Non sanno come si fa turismo" : Il no della Capitale della Cultura 2020 e città Gastronomia Unesco: "Pensare di eliminarla è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche...

Governo - Di Maio : “Con Oggi chiudiamo il contratto. Risolte gran parte delle questioni dirimenti con Salvini” : Al termine del nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il capo politico dei 5stelle ha detto che “con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti del contratto, nel pomeriggio il tavolo si riunirà per affrontare atri contributi. Credo che oggi abbiamo chiuso il contratto. Sul nome del premier abbiamo fatto dei passi a vanti ma non abbiamo ancora chiuso”. L'articolo Governo, Di Maio: “Con oggi ...

Daniela Santanchè sputtana Luigi Di Maio : 'Ci è venuto a chiedere di appOggiare il suo governo - mi viene da ridere' : Porta chiusa, anzi sbarrata al governo Lega-M5s. Daniela Santanchè nega che si sia riaperta la trattativa per ottenere i voti di Fratelli d'Italia. La pitonessa, insomma, conferma quanto detto da ...

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appOggio al governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...

Governo M5s-Lega - si chiude Oggi? |Di Maio : pronti a farci da parte per partire : In corso l'ennesimo tavolo tecnico. Ma scoppia la polemica per il documento pubblicato dall’Huffington Post e redatto al termine degli incontri al Pirellone. I due partiti precisano: "Molti contenuti sono radicalmente cambiati". Pesante reazione dei mercati

GOVERNO - DI MAIO-SALVINI “PASSO DI LATO PER USCIRE DA STALLO”/ Video - tavolo Lega-M5s : Oggi si chiude : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:57:00 GMT)

Governo - Salvini : "Contratto entro Oggi. Interni alla Lega" : Il leader del Carroccio in diretta Facebook: "entro dovremmo chiudere". E assicura "5 miliardi di spesa per rimpatri e espulsioni: ministro leghista sarà garante dei confini". Sullo spread: "Giochini ...

Governo - Salvini : entro Oggi dovremmo chiudere programma : Roma, 16 mag. , askanews, 'Abbiamo perso tempo? In Germania ci hanno messo sei mesi entro oggi dovremmo chiudere col programma e poi ho detto ai giornalisti che vorrei avere il vostro parere e si sono ...

Ripartito tavolo M5s-Lega per il governo - Casalino : 'Oggi chiudiamo' : Alla Camera è Ripartito il tavolo M5s-Lega, in quello che potrebbe essere, secondo il capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, "un giorno importante, tra oggi e domani si potrebbe chiudere", mentre ...

Stretta finale per contratto di governo. Di Maio : 'Oggi forse chiudiamo'. Torna ipotesi staffetta : Dopo il pessimismo che si era diffuso ieri i leader di Lega e M5s annunciano di essere a un passo dal traguardo. Anche Salvini, come i pentastellati, prima 'di partire' consulterà la propria base per ...

Di Maio-Salvini - restano le distanze : «Ma Oggi firmiamo il patto di governo» : Dopo una giornata di gelo e l'ennesimo faccia a faccia con Luigi Di Maio, Matteo Salvini a sera mostra un po' di ottimismo sul governo giallo-verde: «Siamo al tratto finale....

Governo - Di Maio e Salvini trattano : Oggi si chiude il contratto? [LIVE] : Nella giornata di ieri le trattative per la formazione di un nuovo Governo sono proseguite, con il tavolo tecnico di M5S e Lega che si è riunito per provare a ridurre le distanze che ci sono tra i due partiti, nel tentativo di stilare un programma di Governo comune. La giornata poi si è conclusa con l'incontro faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al termine del quale i due leader si sono detti piuttosto fiduciosi sulla buona ...