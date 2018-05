Occhi | truccali a seconda della loro forma

dilei

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il make up non è una scienza esatta: ogni viso è particolare e richiede accorgimenti pensati per le sue specifiche caratteristiche. In particolare, gli– insieme alle labbra – sono il punto su cui si focalizza di più l’attenzione e dunque necessitano di cure ad hoc. Non è importante solo scegliere il colore del trucco, che sia adatto, ad esempio per gliazzurri o marroni, ma anche che sia adatto alladei nostri: il colore e il prodotto giusto, applicati dove serve, infatti possono minimizzare i nostri difetti e sottolineare le qualità. Come truccare glipiccoli Se hai glipiccoli la regola fondamentale è quella di scegliere in particolare colori luminosi e chiari che hanno come effetto quello di farli sembrare più grandi. Nel tuo beauty non devono mancare una matita color burro, da applicare all’internorima ciliare inferiore, e ...