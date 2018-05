Nuovo Scandalo al GF | un concorrente è stato denunciato | ecco cosa ha fatto

Il protagonista dello scandalo Iran-Contra Nuovo presidente dell’associazione Usa per le armi : Il protagonista dello scandalo Iran-Contra degli anni Ottanta e militare in pensione, Oliver North, 74 anni, è stato nominato nuovo presidente della National Rifle Association, la potente lobby delle armi negli Usa sostenuta dal presidente Donald Trump. Il consiglio dei direttori dell’NRA lo ha scelto come nuovo presidente, dopo che il presidente ...

Ginnastica - Nuovo Scandalo abusi sessuali. Brasile sconvolto - 42 casi. Barbosa accusa Lopes : “Si infilava nel mio letto - mi seguiva in bagno” : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sconvolge il mondo della Ginnastica artistica. Fino a poche settimane fa erano gli USA nell’occhio del ciclone con le denunce di diverse Campionesse Olimpiche e del Mondo nei confronti del dottor Larry Nassar, medico della Nazionale poi condannato a pene esemplari. Ora è il Brasile a essere travolto da un nuovo caso. Ad essere accusato è Fernando de Carvalho Lopes, ex tecnico della Nazionale contro cui ...

SAJID JAVID - CHI È IL Nuovo MINISTRO DELL'INTERNO/ Gb - scandalo Windrush : l'uomo “Nuovo” di Theresa May : Nominato il NUOVO MINISTRO degli interni dopo le dimissioni di Amber Rudd, si tratta del primo appartenente a una minoranza etnica in questo compito, il pachistano SAJID JAVID(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Macerata Nuovo Scandalo : quella storiaccia tra notabili locali e baby squillo : La vicenda della povera Pamela, la diciottenne originaria di Roma ammazzata e fatta a pezzi all'inizio dell'anno a Macerata apre scenari che hanno dell'incredibile. La vicenda della povera giovane che ha scosso l'Italia intera è stata l'occasione per una donna di denunciare quello che appare come un vero e proprio scandalo di provincia. Presentata con il nome di fantasia di Selvaggia, è stata intervistata da Angela Caponnetto per RaiNews24 e le ...

Nuovo Scandalo per Facebook : sospesa l'app Cubeyou : Mentre Mark Zuckerberg depone al Congresso Usa, un Nuovo scandalo rischia di scoppiargli tra le mani.È quello che coinvolge l'app Cubeyou - prontamente sospesa dal social network -, accusata di raccogliere dati attraverso sondaggi e quiz e soprattutto di usare le informazioni degli utenti non per "ricerche accademiche non profit", come dichiarato, ma per fini commerciali, come scoperto e denunciato da un'inchiesta della Cnbc.Come racconta il ...

Ginnastica - scandalo abusi sessuali in Argentina : accusato un allenatore della Nazionale. Nuovo caso dopo la bufera USA : Nuovo scandalo abusi sessuali nel mondo della Ginnastica. dopo la nota vicenda che ha travolto gli USA pochi mesi fa, questa volta è l’Argentina a finire nell’occhio del ciclone. La Federazione locale ha riferito al giudice che un allenatore della Nazionale Albiceleste degli anni ’90 ha abusato sessualmente di alcune atlete. Gerardo Werthein, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ha precisato: “Abbiamo conosciuto i ...

Scandalo dati : Nuovo tonfo in borsa - Zuckerberg convocato da Parlamenti Gb e Ue : ... l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato a Facebook una specifica richiesta di informazioni circa l'impiego in Italia di analisi di dati per finalità di comunicazione politica, da ...

Rocco Siffredi - canna-gate all'Isola dei Famosi/ Scoppia un Nuovo scandalo? Il web attende chiarimenti : Rocco Siffredi, canna-gate all'Isola dei Famosi: “E' successo anche nella mia edizione e in quella di Malena”. L'attore e produttore porno sgancia un'altra bomba. La Marcuzzi replicherà?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:23:00 GMT)

“Isola dei Famosi - ma allora è un vizio”. Il reality di Nuovo nel caos : neanche il tempo di archiviare il “canna-gate” ed ecco l’ennesimo scandalo. Le immagini (e le parole di alcuni naufraghi) sembrano non lasciare dubbi. Che disastro! : Il caso del momento sembra, almeno per ora, essersi chiuso. Parliamo ovviamente del canna-gate andato in scena all’Isola dei Famosi 2018, che ha animato quasi da solo le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un episodio sul quale si sono concentrate non solo le attenzioni del pubblico, con le antenne drizzate di fronte alle indiscrezioni che continuavano a susseguirsi di giorno in giorno, ma anche quelle di ...