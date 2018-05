Nuovo governo | scontro sull' Economia Salvini punta su Savona

LAVORO E POLITICA/ Così il Nuovo governo può aiutare i giovani : In Italia ci sono misure per cercare di aiutare l'occupazione giovanile, ma non bastano. Il nuovo Governo dovrà cercare di ridurre il cuneo fiscale.

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE CONTE Nuovo PREMIER?/ Toto Ministri : Salvini agli Interni e Di Maio al Lavoro : GOVERNO Lega-M5s, GIUSEPPE CONTE NUOVO PREMIER? Salvini agli Interni, Di Maio agli Interni. Domani al Quirinale per ufficialità? Ultime notizie.

Governo - da Conte a Roventini. Ecco chi può essere il Nuovo premier : Il secondo è professore associato di economia alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, un keynesiano eretico, critico con il liberismo e la deregolamentazione sfrenata dei mercati finanziari. I due ...

Governo - ore decisive : nodo premier - tra Salvini e Di Maio Nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Governo - ore decisive : nodo premier - tra Salvini e Di Maio Nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Il contratto sovranista del Nuovo governo : Il governo che si sta formando tra Cinque Stelle e Lega rappresenta le preferenze, seppure differenziate, del 51% degli elettori che hanno partecipato alle elezioni del 4 marzo scorso....

Di Maio-Salvini - Nuovo governo e falsi neologismi : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, politici di nuova generazione, leader sempre più social e, senza dubbio, grandi comunicatori. Ma spesso e volentieri alcune frasi pronunciate dai capi di M5S e Lega ed anche da altri protagonisti dell'attuale scena Politica italiana non sono affatto originali. Ad iniziare dal contratto [VIDEO] di 'governo per il cambiamento'. Un termine gia' sentito e nemmeno troppi anni addietro: il primo ad utilizzarlo fu Pier ...

Nuovo contratto di governo : i principali punti Video : È di 58 pagine il contratto di governo [Video] approvato ieri fra Movimento 5 Stelle e Lega. Il contratto non è ancora definitivo in quanto manca il voto degli elettori della Lega che si esprimeranno tra sabato e domenica. Hanno gia dato il via libera, invece, gli iscritti del M5S che al 94% hanno votato per il si al programma 42.274 sì contro 2.522 no. Europa Si conferma il carattere antieuropeista e antisistema dei due partiti. Nel documento ...

Il Nuovo quarto governo del non-cambiamento di Putin : Nemmeno il comparto economico è stato messo sotto cambiamenti, eppure è l'economia l'obiettivo dichiarato di questo quarto governo-Putin. Il ministro delle Finanze resta Maxim Oreshkin , un ...

Nuovo contratto di governo : i principali punti : È di 58 pagine il contratto di governo approvato ieri fra Movimento 5 Stelle e Lega. Il contratto non è ancora definitivo in quanto manca il voto degli elettori della Lega che si esprimeranno tra sabato e domenica. Hanno gia dato il via libera, invece, gli iscritti del M5S che al 94% hanno votato per il si al programma (42.274 sì contro 2.522 no). Europa Si conferma il carattere antieuropeista e antisistema dei due partiti. Nel documento infatti ...

BORSA & Nuovo GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA E SPREAD/ ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli

Il Nuovo governo russo dei vecchi nomi : Quasi tutti i candidati sono persone conosciute, con esperienza e un buon curriculum”: le parole di Putin sono effettivamente incontestabili. Nel nuovo governo, proposto martedì dal primo ministro Dmitri Medvedev e approvato oggi dal presidente, non spunta un nome che sia poco noto o che incuriosisc

La reazione dei mercati al Nuovo governo e le nozze principesche. Di cosa parlare a cena : Ma cosa votano? Un programma irrealizzabile, cui la Lega si sta vincolando e così butta via una sua pur radicata tradizione politica, e votano senza il nome del presidente del Consiglio. Ma che roba è? Comunque per cena qualcuno avrà letto tutto l'elaborato e potrà riferire agli altri. Mentre Luigi

Flat tax e incentivi : Rete Irene pone all’attenzione del Nuovo governo la riqualificazione energetica come sviluppo del territorio : Nei giorni scorsi sono circolate notizie sulla possibilità che, in connessione a una riforma tributaria basata sulla Flat tax, potrebbero essere abolite quasi tutte le agevolazioni fiscali, comprese quelle attive nel settore edilizio e, in particolare, quelle per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Particolare apprensione ha suscitato l’affermazione secondo cui “Non ci sarà bisogno di altri sconti” – pronunciata da ...