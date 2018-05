Nuova scossa di terremoto | nella notte paura nel bresciano

Terremoto : Nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto : Nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 09:57:58 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.