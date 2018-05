Nuova Lancia Delta HF Integrale Cabrio | sulle orme dell’Avvocato Agnelli FOTO

Sky lancia dal 5 Giugno la sua Nuova offerta sul digitale terrestre : Sky arriva sul digitale terrestre dal prossimo 5 Giugno con una nuova offerta televisiva che mette insieme i canali Premium Cinema e Serie TV con una selezione dei migliori canali Sky. Oltre ai canali già presenti in formato "vetrina" attivati in queste settimane ovvero Sky Uno e Sky Sport che già offrono il meglio della programmazione di intrattenimento e sportiva targata Sky, approdano sulle frequenze terrestri alcuni dei canali ...

Nuova Lancia Stratos - l’erede spirituale su base Alfa Romeo 4C [RENDERING] : La factory Hansen Art, ha realizzato un incredibile lavoro di design capace di far rivivere la mitica Lancia Stratos In vista dell’Investor Day di Balocco in programma il prossimo 1 giugno, dove il Gruppo FCA svelerà il suo nuovo piano industriale, si moltiplicano le indiscrezioni e i desideri relativi ai possibili modelli che potrebbero essere annunciati. Tra questi troviamo una possibile erede spirituale dell’iconica Lancia Stratos frutto ...

Spazio : Thales Alenia Space lancia la Nuova linea di satelliti per telecomunicazioni Spacebus Neo : Thales Alenia Space ha iniziato lo sviluppo della sua nuova linea di satelliti per le telecomunicazioni con l’obiettivo di fornire una soluzione di satelliti geostazionari più accattivante, per rispondere alle esigenze degli operatori sul mercato mondiale dei satelliti di telecomunicazioni altamente competitivo. Questa linea di prodotto sarà finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il programma ARTES (Advanced Research in ...

Roma e Nike lanciano la Nuova divisa home per la stagione 2018-2019 : Il club giallorosso ha lanciato la nuova divisa home per la stagione 2018-2019, che farà il suo esordio nella prossima gara di campionato contro la Juventus. L'articolo Roma e Nike lanciano la nuova divisa home per la stagione 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Matt lancia la Nuova linea Matt Sport : testimonial Gabriele Detti : Il nuotatore italiano è il nuovo volto dell'azienda distributrice di integratori alimentari e cosmetici L'articolo Matt lancia la nuova linea Matt Sport: testimonial Gabriele Detti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Italiaonline : lancia Nuova versione del portale ‘Buonissimo’ : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Italiaonline lancia la nuova versione del sito ‘Buonissimo’, nella top 5 dei portali food, dopo l’acquisizione perfezionata lo scorso autunno. Per il portale, che registra più di un milione di utenti mensili per un totale di circa 6 milioni di pagine viste, arriva una nuova grafica, novità sul fronte dei contenuti e dell’offerta pubblicitaria e progetti di content marketing con grandi ...

Mariano Di Vaio tra gli under 30 più influenti al mondo lancia la Nuova collezione : A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under 30 più influenti nel settore moda/retail/e-commerce , Mariano Di Vaio lancia la sua nuova collezione completamente made in Italy: la ...

Yahoo lancia una Nuova app di messaggistica. Ne avevamo bisogno? : (Foto: Yahoo) Se c’è una categoria di app particolarmente sovraffollata è quella delle app di messaggistica: tra giganti del settore del calibro di WhatsApp e relativi concorrenti come Telegram, esperimenti meno riusciti tipo Allo, e ibridi di successo come Slack, per comunicare con amici, parenti, colleghi e perfetti sconosciuti c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Eppure Yahoo non sembra pensarla così: l’ex gigante ...

Lanciata la Nuova missione della Nasa su Marte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spazio : lanciata la Nuova missione della Nasa su Marte : E’ stata lanciata dalla base californiana di Vandenberg la nuova missione della Nasa diretta a Marte. Si chiama InSight e porterà sul pianeta rosso un rover destinato a studiarne la geologia, ad ascoltarne i terremoti e a catturare informazioni che aiuteranno a capire come si sono formati i pianeti rocciosi. Il suo arrivo su Marte e’ previsto per il 28 novembre. L'articolo Spazio: lanciata la nuova missione della Nasa su Marte ...

Generali lancia la Nuova campagna : con la testa nelle nuvole : Inedito approccio comunicativo nel mondo delle assicurazioni. Filmata a Roma con modalità candid camera, la nuova campagna di Assicurazioni Generali si pone l'obiettivo di far comprendere, attraverso ...

La Nuova moda lanciata dai vip di Silicon Valley : basta dieta - sì al digiuno : La scienza è cauta al riguardo e alcuni studi mettono in guardia da possibili rischi per la salute. Tra cui, non ultimo, un rapporto con il cibo che rischia di diventare disfunzionale. Sullo sfondo, ...

Ashley Graham lancia la Nuova linea di costumi da bagno senza foto ritoccate : Proprio quando pensavi che Ashley Graham non potesse essere più vera di così, lei ti dimostra che ti sbagliavi. La supermodella, le cui curve hanno superato le barriere del mondo della moda, ha appena lanciato una nuova linea di costumi da bagno sul sito "Swimsuits for all", con uno stile davvero unico.A differenza delle precedenti, questa collezione è stata realizzata esclusivamente con foto non ritoccate della Graham con addosso i nuovi ...