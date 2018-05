Nuova funzione attesissima per Whatsapp | le beta del 21 maggio anticipano l’aggiornamento

WhatsApp : in arrivo una Nuova funzione - le cose da sapere : WhatsApp esiste da nove anni: era il 2009 e gli ex dipendenti di Yahoo che l'avevano fondata non pensavano certo potesse arrivare a questo successo planetario. La realtà dei fatti, invece, racconta che ci si trova di fronte ad un qualcosa che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Al giorno d'oggi continua ad essere il sistema di messaggistica più diffuso, nonostante una concorrenza folta ed assolutamente valida. Nessuno dei rivali più quotati ...

WhatsApp : arriva una Nuova funzione molto gradita agli utenti Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica per eccellenza. L'applicazione dal pallino verde conta infatti più di un miliardo di iscritti e milioni sono le persone che usano l'app giornalmente. Tra tutti i pregi della piattaforma, gli utenti sono attirati dal fatto che le funzioni dell'app sono messe a disposizione di tutti in maniera totalmente gratuita. Attraverso una sola applicazione, gli utenti hanno la possibilita' di effettuare operazioni

Sempre più vicino iOS 12 : Nuova funzione in arrivo per lo sblocco degli iPhone : Non manca molto alla presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo iOS 12, considerando il fatto che l'appuntamento dovrebbe essere in programma entro il mese di giugno (con rilascio avviato con ogni probabilità a settembre, contestualmente al lancio sul mercato del nuovo iPhone 2018), eppure in questi giorni si susseguono gia le indiscrezioni relative al tanto atteso aggiornamento. Quali saranno le specifiche del nuovo OS di Apple?

Incontri online : Tinder non si sente minacciata dalla Nuova funzione di Facebook : Oltre a Tinder, la società possiede anche OkCupid, Match, Meetic e PlentyOfFish, che sono considerati alcuni dei servizi di appuntamenti più popolari al mondo. Azioni giù, inizia la battaglia Dopo l'...

YouTube Music sta testando una Nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda : Google sta testando delle novità per YouTube Music, in particolare si tratta di una nuova UI per la riproduzione dei brani e di una nuova funzione Coda. Le nuove feature avranno il compito tutt'altro che agevole di colmare il gap con la concorrenza. Scopriamo insieme come cambia l'esperienza d'uso di YouTube Music, sperando che arrivi presto anche da noi. L'articolo YouTube Music sta testando una nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda ...

Facebook : arriva la Nuova funzione per gli incontri online Video : arriva l'ennesima rivoluzione targata Facebook: Mark Zuckerberg ha deciso di introdurre una funzione che dara' l'opportunita' di incontrare il proprio partner online. Così facendo, il noto social network non solo riuscirebbe ad accogliere nuovi utenti, ma anche a fare concorrenza ad app come Tinder, che nascono unicamente per il dating. La notizia relativa all'introduzione di quest'importante novita' è stata data

Cancellazione dei dati e Nuova funzione Tinder : rivoluzione di Facebook : Facebook fa un passo avanti importante sulla strada della privacy degli utenti. Lo annuncia il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, con un breve post sulla sua pagina personale, pubblicato in apertura di F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley oggi e domani. "Stiamo sviluppando un nuovo strumento" scrive Zuckerberg, "si chiama Clear History", cancella la tua storia. In ...

Facebook aggiunge una Nuova funzione : un servizio di incontri per relazioni "durature" : ?Tra le altre innovazioni annunciate dal fondatore c'è la possibilità per gli utenti di cancellare i propri dati di navigazione

Facebook - la novità che mancava è arrivata. La Nuova incredibile funzione di Mark Zuckerberg è finalmente a nostra disposizione : come funziona e a cosa serve. Si chiama "Local" ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non

Come eliminare amministratori gruppi in WhatsApp : la Nuova funzione è servita : L'ultimo aggiornamento per eliminare gli amministratori gruppi in WhatsApp si fa avanti. In particolare le versioni coinvolte dal prezioso cambiamento sono la 2.18.41 per sistema operativo iOS e dunque per iPhone e la 2.18.116 per Android sul Play Store, Come ci comunica pure @WABetaInfo. Cosa significa nel dettaglio questo nuovo plus? Aggiornando l'applicazione di messaggistica alle versioni su riportate, ecco che sarà possibile per un

Cos’è “Ritratto” - la Nuova funzione delle Storie di Instagram : Serve – indovinate – per fare i ritratti: mette a fuoco i volti e sfuma lo sfondo The post Cos’è “Ritratto”, la nuova funzione delle Storie di Instagram appeared first on Il Post.

"Ma come è possibile?". Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la Nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d'occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l'ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo

WhatsApp : la Nuova funzione che semplifica l'uso dell'app Video : WhatsApp ritorna al centro delle ultime notizie che riguardano il campo della tecnologica. L'applicazione dal pallino verde non smette di stupire tutti gli utenti e ritorna all'attacco con il rilascio di una nuova funzione. La piattaforma è classificata come una delle più utilizzate ed apprezzate nel campo della messaggistica, ma dato che la concorrenza è sempre presente, la societa' ci tiene a far si che gli utenti non abbiamo mai alcun motivo

WhatsApp : la funzione cambia numero adesso ha aggiunto una Nuova opzione : La prossima funzione ‘cambia numero’ che sarà implementata su WhatsApp ora include un’opzione per notificare automaticamente i tuoi contatti del cambiamento: link download APK (per chi la vuole provare).Gli ingegneri informatici di WhatsApp stanno lavorando molto duramente per rendere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sempre più facile da utilizzare e ricca di novità.Di recente ...