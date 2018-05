Nuova Ferrari Dino | quasi pronta l’anti Porsche 911 ?

Romeo Ferraris - Presentata la Nuova Abarth 500 Baronio : La Romeo Ferraris presenta la Abarth 500 Baronio, una serie speciale dedicata al pilota e socio Aldo Cerruti, noto all'inizio della sua carriera negli anni 70 con lo pseudonimo di "Baronio".Fino a 248 CV. Questa elaborazione, nata sulla base dell'Abarth 595, sarà proposta nelle versioni da 210 e 248 CV, accomunate da modifiche sostanziali al propulsore 1.4 e al turbocompressore. L'intervento, però, riguarda anche tutti gli altri ...

Nuova Formula roulette. Ferrari - per il Mondiale non basta essere più forte : La Mercedes: 'Rossa migliore', ma con 3 vincitori diversi su quattro gp campionato incerto come mai I n testa al Mondiale di Formula 1 c'è di nuovo Hamilton con la Mercedes, déjà-vu in tre delle ...

X Factor 2018 - Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella Nuova edizione : X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:06:00 GMT)

LAPO ELKANN APRE PORTIERA : Nuova Ferrari TRAVOLTA/ Danni da 30mila euro per ‘Azzurra’ : l’incidente da fermo : LAPO ELKANN, incidente con la sua NUOVA FERRARI, APRE la PORTIERA ma non si accorge dell’auto: 30 mila euro di Danni. Piccola disavventura per il rampollo di casa Agnelli a Milano(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:15:00 GMT)

Netflix - arriva la Nuova serie italiana : nel cast Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari : Si chiamerà Baby la nuova serie italiana targata Netflix d iretta da Andrea De Sica e Anna Negri e con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo ...

Ferrari 488 Pista - Su strada in esclusiva con la Nuova Rossa - VIDEO : Ebbene sì, in superanteprima abbiamo già guidato la Ferrari 488 Pista. E, a dispetto del nome, lo abbiamo fatto sulle strade attorno a Maranello. Perché in quella denominazione, Pista, bisogna leggere le origini di questauto, non il suo destino. Ha fatto tesoro dellesperienza nelle corse per rendere ancora più ampio il suo raggio dazione su strada. Senza fiato. 50 cavalli in più, 90 chili in meno e uninesauribile voglia di dimostrare tutto ciò ...

Formula 1 a Shangai : Vettel in Pole - Raikkonen 2° - Nuova doppietta Ferrari : La griglia di partenza Questa la griglia di partenza del Gran premio di Cina in una grafica della Gazzetta delloo Sport. Le prove per la terza gara del Mondiale Mentre iniziano in Cina le prove per ...

Valentino Rossi guida la Nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

Ferrari - Nuova partnership con Lenovo : il brand presente sulle monoposto : partnership Lenovo Ferrari. Nel weekend in arrivo prende ufficialmente il via la stagione 2018 di Formula Uno dove la Ferrari punta a fare il possibile per interrompere la leadership della Mercedes, ininterrotta ormai dal 2014. In questa nuova avventura tra i circuiti di tutto il mondo la scuderia di Maranello potrà contare sul sostegno di […] L'articolo Ferrari, nuova partnership con Lenovo: il brand presente sulle monoposto è stato ...

F1 - Ferrari - Vettel sulla Nuova SF71-H : 'Non abbiamo avuto grossi problemi - questo mi rassicura' : ...dei tempi generale per soli 39 millesimi il compagno di squadra Kimi Raikkonen " abbiamo lavorato bene sulla monoposto cercando di svilupparla ha sottolineato il quattro volte campione del mondo ...