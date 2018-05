Nuova Classifica WTA – Halep sconfitta a Roma ma ancora numero 1 | sale Sharapova | Giorgi

Nuova Classifica ATP – Nadal vince Roma e torna in vetta! Scende Djokovic - Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal vince gli Internazionali d’Italia e scavalca Federer tornando al primo posto della Nuova Classifica ATP, Zverev blinda la terza piazza: scivola Djokovic, Fognini è il miglior azzurro Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede il 4° avvicendamento in vetta con Nadal che vince gli Internazionali d’Italia e supera Nuovamente Federer, ad una settimana dalla debacle di ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : la Nuova maglia bianca (15^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:40:00 GMT)

Giro d’Italia – Royal Wedding : doppietta britannica sullo Zoncolan : Froome vince la tappa - Yates è sempre più rosa. Ecco la Nuova classifica : Giro d’Italia, Chris Froome vince la sua prima tappa in Italia sul terribile Zoncolan. Vola la maglia rosa Simon Yates che ha superato a pieni voti anche l’ultimo esame Nel giorno del Royal Wedding tra il Principe Harry e la bellissima Meghan Markle, anche il Giro d’Italia celebra la Gran Bretagna con una doppietta storica sull’infernale Zoncolan. Nella salita più dura d’Europa, Chris Froome ha vinto la sua prima ...

Giro d’Italia – Strappo pazzesco di Simon Yates - aumenta il suo vantaggio su Dumoulin : ecco la Nuova Classifica generale : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, aumentando il proprio vantaggio in classifica sui propri avversari Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, precedendo sul traguardo di Osimo un arcigno Tom Dumoulin. Il ciclista della Mitchelton Scott aumenta così il proprio vantaggio in classifica generale, salendo a più 47 secondi sul campione in carica, che tiene il posto d’onore davanti a ...

Giro d’Italia LIVE – Chaves crolla e finisce fuori classifica - Yates sprinta per l’abbuono e guadagna ancora : ecco la Nuova Classifica generale : Giro d’Italia LIVE, la 10ª tappa stravolge la classifica generale: Chaves finisce fuori classifica e perde oltre 6 minuti, Yates sprinta per l’abbuono e vince il traguardo volante di Sarnano conquistando altri secondi preziosi per la classifica generale Cambia ancora la classifica generale del Giro d’Italia durante una decima tappa pazzesca: da Penne a Gualdo Tadino, 244km con continui sali-scendi per un percorso simile ad una ...

Giro d'Italia 2018 - sull'Etna vince Chaves. Yates Nuova maglia rosa : la classifica : Roba d'altri tempi? No, roba da ciclismo, anche contemporaneo, uno sport che ha valori autentici, al di là della persecuzione da doping vissuta negli ultimi anni. La classifica Yates rosa, Dumoulin a ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Simon Yates Nuova maglia rosa - dominio Mitchelton-Scott (6^ tappa oggi) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis leader, ma la sesta tappa Caltanissetta-Etna propone il primo arrivo in salita (oggi 10 maggio)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:27:00 GMT)

MotoGp - Marquez vince ad Austin ma non basta per la leadership : ecco la Nuova Classifica piloti : Una vittoria che però non riesce a regalare al campione del mondo in carica la leadership della classifica piloti. Crutchlow ha infatti detto addio al suo speciale primato con una caduta durante la ...

La Nuova Classifica della Serie B : ANSA, - ROMA, 16 APR - La classifica del campionato di calcio di Serie B dopo l'anticipo della 36/a giornata, Ascoli-Parma: Empoli punti 70; Parma 60; Palermo e Frosinone 59; Bari 55; Perugia 54; ...