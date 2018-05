Nuoto | verso gli Europei 2018 | Gabriele Detti in dubbio Rischiare o guarire e

Nuoto - le speranze di medaglia dell'Italia verso Tokyo 2020. Tanti giovani da affiancare ai campioni già affermati : Attualmente il suo crono di 2'1126 è distante dalle migliori al mondo ma quel bronzo continentale nella vasca corta di Copenhagen , Danimarca, , a fine 2017, le ha fatto capire che lottare con le ...

Nuoto - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Tanti giovani da affiancare ai campioni già affermati : Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri: sono sempre loro i riferimenti in piscina pensando alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Una considerazione figlia di quanto accaduto l’anno scorso nella piscina di Budapest quando il trio seppe conquistare un oro iridato a testa. Un po’ di cose sono accadute: la campionessa di Spinea ha sposato la causa della velocità con risultati non eccezionali, Greg ha trascorso sei ...

Nuoto sincronizzato - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : azzurre in crescita esponenziale - saranno da podio : “Se Europei e Mondiali sono importanti, il vero obiettivo sono in realtà le Olimpiadi. A quelle del 2020, le prossime, vogliamo il podio. E’ questo il traguardo. E ci arriveremo“. Furono queste le parole perentorie del commissario tecnico Patrizia Giallombardo, parlando dei prossimi obiettivi della Nazionale italiana di Nuoto sincronizzato. Un movimento in fermento quello della danza in acqua che si prepara, in stagione, agli Europei 2018 ...

PallaNuoto - Euro Cup 2018 : verso la finale d’andata FTC Budapest-BPM Sport Management. I Mastini a caccia della storia : Un lungo percorso sta per concludersi: mancano soltanto 64′ di gioco per vedere assegnata l’Euro Cup di Pallanuoto: la gara d’andata dell’atto finale tra FTC Budapest (Ungheria) e BPM Sport Management andrà in scena domani sera alle 20.45 a Budapest, preludio al ritorno che si giocherà in Italia il 18 aprile. Una lunga marcia iniziata a fine settembre, nella quale le due squadre erano nello stesso girone eliminatorio, e ...

Nuoto di fondo - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : tanti volti nuovi e giovani da seguire. Con la variabile Paltrinieri.. : Già parlare delle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020? Ebbene sì, è giusto farlo. Le Federazioni di ogni Paese, infatti, sono già a lavoro per pianificare quel che sarà un biennio molto importante per l’evento clou, per l’appunto i Giochi. Sposando, dunque, la causa delle acque libere ci chiediamo: su quali carte l’Italia potrà puntare in vista della 10 km a Cinque Cerchi in Giappone? Il parco atleti è piuttosto ampio. Nel settore ...

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2018 : verso Olanda-Italia. In palio la semifinale contro la Grecia : Un classico della Pallanuoto europea in rosa, che ha sempre regalato sfide equilibrate ed emozionanti, decise spesso dai tiri di rigore: questa è Olanda-Italia, sfida che, a Pontevedra, in Spagna, domani alle 17.00 mette in palio un posto in semifinale contro la Grecia nella Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le nostre avversarie hanno chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della ...