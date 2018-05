Nozze Harry e Meghan | chi è la bellissima nipote di Lady D

Harry e Meghan - le foto ufficiali delle Nozze : Sorridenti, rilassati e in pose meno formali del solito: le foto ufficiali delle loro nozze di Harry e Meghan rispecchiano la 'diversità' della loro cerimonia. A realizzarle il fotografo Alexi Lubomirski, autore anche degli scatti del fidanzamento, e quel bianco e nero sognante, con Harry e Meghan innamorati e vicinissimi, lo si ritrova anche nelle tre foto rilasciate dall'ufficio stampa di Kensigton Palace, la residenza dei ...

“Ecco perché Victoria Beckham aveva il muso alle Nozze”. Indiscrezione choc. Alle Nozze di Harry e Meghan lo hanno notato tutti : David impeccabile - lei in un brutto stato. Un retroscena parecchio pesante : La notizia rischia di avere l’effetto di una bomba e, dicono in molti, confermerebbe il motivo di quel broncio perenne sul viso di Victoria Adams. Cantante icona della generazione anni ’80, stilista di discreta fama, attrice e tra le donne più invidiate del mondo. O forse no perché pare proprio che il marito David non sia una stinco di santo, anzi l’abbia tradita a più riprese. A rivelarlo nello studio di Barbara D’Urso è stato Giovanni ...

Kate Middleton - l’abito riciclato alle Nozze di Harry e Meghan. Un grave errore : Kate Middleton non ha deluso le attese e alle nozze di Harry e Meghan ha sfoggiato un outfit firmato Alexander McQueen. Peccato però che fosse già la terza volta che lo indossasse. La scelta della Duchessa di Cambridge può essere stata dettata dalle migliori intenzioni. Non voleva oscurare la sposa con una mise speciale e originale.-- D’altro canto portare un look riciclato a un matrimonio, non è mai un gesto elegante, specialmente se non si ...

Royal wedding - cosa si dicevano il Principe Harry e Meghan durante le Nozze? Ecco la lettura del labiale Foto : Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito lo scorso 19 maggio il Royal wedding più atteso dell'anno. Quello …

Nozze Harry e Meghan - via Twitter i ringraziamenti della royal family : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

Harry e Meghan Markle / Dopo le Nozze : tutti i riferimenti in ricordo di Lady Diana : Il principe Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. Dopo il matrimonio i due sono pronti a partire per un viaggio di nozze che è un dono d'amore(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:32:00 GMT)

Nozze reali - un party serale dal tema 'Harry ti presento Meghan' : ... alla festa per i 200 amici stretti e parenti 'dirty burger' e fiumi di alcol sul tema 'bevande dal mondo'. Un cocktail a base di zenzero e rum creato per l'occasione e chiamato 'When Harry met ...

“Ecco dove sarà la luna di miele di Harry e Meghan”. Royal wedding - i dettagli del viaggio di Nozze dei principi inglesi : Li avevamo lasciati così: con le telecamere che riprendono i due sposi ed Harry che si lascia scappare una frase che, grazie al labiale, è subito rimbalzata sui siti: “Sei meravigliosa”, ha detto il principe a Meghan quando l’ha raggiunto all’altare. Si sono guardati e si sono sorrisi. In Chiesa una folla di nobili, miliardari e star di Hollywood che hanno ascoltato con attenzione (qualcuno con stupore) il sermone ...

Harry e Meghan sposi - la festa di Nozze : Harry e Meghan just married e impegnati nella festa di nozze. Dopo la (bellissima) cerimonia nella St. George Chapel, gli sposi e i 600 ospiti si sono spostati nella St. George Hall del Castello di Windsor per il lunch in piedi offerto dalla Regina Elisabetta II. Una scelta dettata non dalla mancanza di spazio o dall'assenza delle cucine nel Castello (checché), ma dal desiderio di un ricevimento giovane e sostanzialmente ...

Harry e Meghan Markle / Dopo il matrimonio arriva il viaggio di Nozze : il regalo d'amore della sposa : Il principe Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. Dopo il matrimonio i due sono pronti a partire per un viaggio di nozze che è un dono d'amore(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:43:00 GMT)