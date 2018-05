«Non importa che tu sia gay» | avrebbe detto il Papa

Governo : Candiani (Lega) - Conte premier? Importante Non sono nomi ma fatti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La Lega non chiede voti per sostenere persone ma per attuare cose. Le persone sono poi il modo per dare concretezza ai programmi, per fare quello che si è promesso. L'idea di scrivere un contratto di Governo ha sconcertato qualcuno, e sicuramente non è il modo più ort

Governo : Candiani (Lega) - Conte premier? Importante Non sono nomi ma fatti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “La Lega non chiede voti per sostenere persone ma per attuare cose. Le persone sono poi il modo per dare concretezza ai programmi, per fare quello che si è promesso. L’idea di scrivere un contratto di Governo ha sconcertato qualcuno, e sicuramente non è il modo più ortodosso di fare politica, ma è senza dubbio il paradigma di un cambiamento”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e ...

Gigi Buffon : 'Lascio la Juventus - ma ho ricevuto offerte importanti per continuare a giocare'. Real e Psg : Non molla? : Le clamorose indiscrezioni della vigilia paiono essere confermate: Gigi Buffon lascia la Juventus, ma probabilmente non il calcio. Lo ha detto il diretto interessato nell'attesissima conferenza stampa ...

Sonia Bruganelli - Non solo la moglie di Bonolis/ Dalla d’Urso alle adozioni gay : “È importante il cervello!” : Sonia Bruganelli, non solo la moglie di Paolo Bonolis, da Barbara d’Urso alle adozioni gay: "Un bambino ha bisogno d’amore non è importante il sesso dei genitori, ma il cervello".(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:56:00 GMT)

Non importa la tessera - ricostruiamo da qui un terreno di battaglia politica : Sono ormai passati più di due mesi dalla celebrazione delle elezioni politiche. È dunque possibile trarre un primo bilancio sulla capacità della sinistra italiana, nel suo complesso, di reagire alla propria sconfitta.Il voto del 4 marzo ha reso possibile una saldatura pericolosa, dannosa per il Paese. Reazionari e (impropriamente detti) populisti, titolari di oltre il 50% dei voti degli elettori, si sono trovati in ...

MotoGp - Rossi : «L'importante è Non smettere mai» : TORINO - Valentino Rossi, in un'intervista rilasciata a Gavin Emmett, ha voluto ribadire cosa pensa del suo futuro in MotoGp. Il pluripremiato pilota ha parlato con il giornalista di BT Sport domenica scorsa a Jerez, dove si trovava per l'inaugurazione del nuovo motorhome Yamaha. ' La cosa più importante per me è non smettere mai. Penso che per me sarebbe tutto più difficile se mi ...

Casting per un importante film ma anche per RAI - SKY e Non solo : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a numerosi Casting per produzioni cinematografiche e televisive di vario genere e di diverse case di produzione. Vediamo dunque nei dettagli ognuna delle opportunità, tra cui quella per cantanti offerta da X Factor per la prossima edizione del reality show musicale. Miss Thai Venerdì 18 maggio, a Torino, si terranno i Casting per la sitcom dal titolo Miss Thai. In particolare, la ...

M5s-Lega ancora divisi sul conflitto di interessi. E la grillina Lezzi : "Ma Non sarà contro Berlusconi. Mediaset azienda importante" : Il primo balletto, sì-no-forse, è quello sul conflitto di interessi. Il grande nodo morale e politico riguarda invece gli immigrati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero incombono le cifre. Ed è così che la stesura del contratto di governo M5s-Lega si sta rilevando in realtà più complicata del previsto.La normativa che limiterebbe il potere politico e mediatico del ...

L'assistente di Trump deride l'opposizione di McCain : "Non importa - tanto sta morendo" : Bufera sulla Casa Bianca, ma stavolta l'accusato non è Donald Trump. Secondo quanto riferito dai media americani citando alcune fonti, L'assistente speciale del presidente Kelly Sadler avrebbe liquidato l'opposizione del senatore repubblicano John McCain alla nomina di Gina Haspel alla guida della Cia con parole di raro cinismo: "Non importa, tanto sta morendo".John McCain, pluridecorato senatore dell'Arizona, ha un grave tumore al ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono contento - importante Non perdere tanto. Mi manca ritmo - ma sto sempre meglio” : Fabio Aru è arrivato insieme a Chris Froome, Tom Dumoulin e Thibaut Pinot sul traguardo posto all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha limitato i danni nei confronti degli altri big ma la sua gamba non è parsa eccezionale: ha sofferto quando Domenico Pozzovivo e l’olandese hanno tentato di attaccare, poi stringendo i denti è rientrato e si è salvato ma le sensazioni non sono delle migliori. Il ...

Per Facebook la crittografia end-to-end è importante - ma Non su Messenger : Mediante un articolo pubblicato sul proprio blog ufficiale, Facebook spiega l'importanza della crittografia end-to-end e perchè questa deve essere presente. L'articolo Per Facebook la crittografia end-to-end è importante, ma non su Messenger proviene da TuttoAndroid.

Inzaghi : “gara con Atalanta importante ma Non decisiva” : “La prossima domenica non sarà decisiva per il nostro campionato, ma la gara con l’Atalanta per noi sarà sicuramente importantissima perché dobbiamo dar seguito alle ultime prestazioni. Giocheremo contro una formazione che conosciamo bene: i bergamaschi sono ben allenati e vantano una buona organizzazione. Probabilmente, se non avessero avuto nel corso della stagione l’impegno infrasettimanale dell’Europa League, gli ...

Toromania : la lezione del Grande Torino. Vincere è importante ma Non è l'unica cosa che conta : ... le sue vittorie, le grandi qualità tecniche dei suoi giocatori: è una delle poche formazioni al mondo è poter fregiarsi dall'appellativo 'Grande' davanti al proprio nome, Mazzola e compagni sono e ...