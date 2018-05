Non è un problema di accordi commerciali | ma di denaro fasullo

Giro d’Italia 2018 - il problema della UAE Emirates. Chi arriva in questa squadra - Non vince più : Aru - Ulissi - Rui Costa - Martin… : Nata dalle ceneri della Lampre, la UAE Emirates è stata una delle squadre più deludenti del circuito World Tour negli ultimi due anni. Un 2017 tutt’altro che positivo: meno di venti vittorie (sono 19, tantissime delle quali però arrivate in corse di secondo piano) e pochissime performance di livello nei grandi giri. Il 2018 è iniziato ancora peggio: i successi sono solo tre, tutti timbrati dal norvegese Alexander Kristoff in volata. Il ...

BAMBINI DIMENTICATI IN AUTO/ Non sarà un'app a risolverci il problema - ma un nuovo affetto : Accade sempre più spesso he padre o madre dimentichino i figli in AUTO. Dopo Pisa, ieri è successo a Crotone. Ma non sarà la tecnologia a salvarci. CARLO BELLIENI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:09:00 GMT)DIMENTICA FIGLIA IN AUTO/ Morta bimba di 7 mesi: ma la colpa non è del padre, di R. PersicoIL CASO/ Germi insensibili agli antibiotici, tutta colpa del consumismo sanitario, di C. Bellieni

Direttore OMV : dipendenza dal gas russo Non è problema per l'UE - : Egli ha inoltre criticato le sanzioni europee contro la Russia, affermando che l'economia tedesca ha sofferto a causa di tali misure perdite significative, e che tali sanzioni vanno gradualmente ...

Tim Cook : "A mio nipote Non farei usare i social. Il bisogno compulsivo di controllare è like è diventato un problema" : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, dalla Silicon Valley è iniziata la corsa a prendere le distanza dal'approccio "Facebook" al trattamento dei dati personali dei consumatori. La Apple è stata tra le prime a farlo, attraverso la voce del suo ceo, Tim Cook. Vanity Fair lo ha incontrato nella futuristica sede del quartier generale di Cupertino, in California, e sulle pagine della rivista ha lanciato l'ennesima stoccata al social ...

Playoff NBA – D’Antoni analizza il ko contro gli Warriors : “Non é Durant il problema. Ecco perché abbiamo perso” : Dopo il ko di gara-1 contro gli Warriors, il coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, analizza i motivi della sconfitta Ieri notte i Golden State Warriors hanno sbancato il Toyota Center di Houston portandosi a casa una delicata gara-1 delle Western Conference Finals. Straordinaria la prestazione di Kevin Durant che con 37 punti ha messo a dura prova la difesa texana. Al termine della sfida, coach D’Antoni ha analizzato tutti gli ...

“O cacciate lui o lasciamo noi”. GF - pesante ultimatum. È il vero enorme problema per la produzione del reality : o così o Non si va avanti : Mai come quest’anno il Grande Fratello ha diviso il pubblico italiano, attirando su di sé critiche e polemiche continue. La situazione è assai complesse e difficile, tanto che già molti sponsor del programma televisivo si sono ritirati dalla casa del Grande Fratello. Altri – pur dissociandosi dagli eventi violenti avvenuti nella casa – attendono che siano presi seri provvedimenti prima di decidere se lasciare il ...

F1 - Mondiale 2018 : il secondo motore di Kimi Raikkonen Non ha danni strutturali. Solo un problema elettrico : Non era iniziato nel migliore dei modi il weekend per Kimi Raikkonen in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si erano subito attivati per verificare l’origine del problema. Inizialmente si riteneva o, per meglio dire, si sperava, che fosse il turbo a non ...

Governo - Castelli : "Quirinale? Sicura che Non è problema di tempo" : LaPresse, "C'è un contratto di Governo che determinerà queste cose. Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto certe posizioni. Il Quirinale aspetta risposte? Sono Sicura che non è un problema di tempo. ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Alla Ferrari è mancata la spinta. Faremo verifiche. Stesso problema delle libere? Non lo so” : Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare nel corso del 25esimo giro del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese era in piena lotta per il quarto posto ma purtroppo la sua Ferrari ha perso di potenza e lo scandinavo è così stato costretto a parcheggiare la propria monoposto ai box. Morale davvero molto basso per Kimi Raikkonen che è stato molto laconico nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine della gara: “Mi ...

Il problema con la tecnologia Non è l'automa che ruba lavoro ma la propaganda della paura : Oltre che consumatori siamo diventati "produttori" di dati, nel nostro entrare, quotidiano, in rapporto con gli altri, con i contesti, con il mondo. Da questo punto di vista è vincente l'idea del "...

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Sanremo - Claudio Baglioni verso il bis ma c'è il problema cachet : 'Non più di un milione di euro' : ROMA - L'edizione di Sanremo di quest'anno è stato un indubbio successo e la conduzione di Claudio Baglioni , affiancato da Michelle Hunziker e Claudio Favino ha portato critiche positive e un pieno ...

M5s-Lega - Giorgetti : “Accordo su conflitto d’interessi? Quello Non è un problema” : Dopo l‘incontro con Di Maio alla Camera, per trattare sul contratto e sul nome del premier per il governo M5s-Lega, Salvini ha lasciato Montecitorio in macchina, senza voler rilasciare dichiarazioni. All’incontro ha partecipato anche il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha aperto sul conflitto d’interessi: “Quello non è un problema…”, sono state le uniche parole del capogruppo alla Camera, prima di entrare in ...