NoiPA | quando arrivano i cedolini con gli aumenti?

NoiPA - cedolino arretrati scuola in arrivo : quando l'emissione speciale Video : Lo scorso giovedì, 17 maggio, NoiPa ha provveduto [Video] a caricare i cedolini relativi alla rata ordinaria di maggio 2018, mentre lo stipendio verra' poi accreditato il prossimo 23 maggio. Esso riguarda il personale della scuola, docenti e Ata, che possiedono un contratto a tempo indeterminato o supplenza al 30 giugno / 31 agosto. L'attesa si concentra ora sugli arretrati derivanti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro C.C.N.L. ...

Stipendio NoiPA maggio 2018 : quando sarà esigibile? Video : Lo Stipendio di maggio [Video] è forse uno dei più attesi degli ultimi tempi da parte dei dipendenti del comparto sicurezza e di quello istruzione e ricerca della Pubblica Amministrazione, dato che conterra' finalmente gli arretrati derivanti dal nuovo contratto collettivo, riferiti al periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Gia' con il cedolino che sara' visibile nei prossimi giorni sul portale NoiPa si potra' conoscere l'ammontare del ...

NoiPA cedolino maggio 2018 : quando sarà caricato lo stipendio? Video : maggio è arrivato e con lui la speranza per i dipendenti della pubblica amministrazione di vedere nel proprio cedolino gli aumenti e gli arretrati che da tempo gli spettano. Proprio in questi giorni NoiPa ha rilasciato un comunicato sul proprio sito ufficiale con il quale ha annunciato che a maggio saranno erogati gli arretrati mentre gli aumenti salariali si avranno a partire dal mese di giugno 2018. quando verra' caricato il cedolino di maggio ...

NoiPA : per gli statali in arrivo più soldi di arretrati - ecco quando Video : Nei giorni precedenti sul portale NoiPA è stato comunicato che gli arretrati per i dipendenti statali del reparto scuola [Video] e Forze Armate saranno erogati entro fine maggio 2018 e che gli aumenti verranno accreditati sullo stipendio tabellare da giugno 2018. Comunicazione NoiPA e arretrati più alti In molti, in questi giorni, si sono chiesti a quanto ammontano gli arretrati? Ebbene la somma di quest'ultimi è aumentata rispetto a quanto ...

NoiPA statali - aumenti e arretrati finalmente potrebbero arrivare - ecco quando Video : finalmente, dopo una lunga attesa, tra delusioni e malcontenti la Corte dei Conti ha revisionato e certificato il rinnovo dei contratti del reparto scuola e il contratto è stato firmato oggi 19 aprile 2018, quindi via libera agli aumenti stipendiali e al pagamento degli #arretrati per docenti e personale Ata che aspettavano questa notizia da marzo 2018. La Corte dei Conti ha revisionato il contratto, arriva la firma definitiva Dopo la revisione ...

Certificazione Unica NoiPA 2018 : quando e a cosa serve : Qualche giorno fa, NoiPA ha avvisato: "Sono in corso di pubblicazione i modelli di Certificazione Unica (CU) 2018 all'interno dell'area riservata del portale NoiPA, nella sezione "Documenti Personali/CU". Al momento, le operazioni di pubblicazioni dei modelli CU 2018 relativi ai redditi 2017 sono ancora in corso, per cui è possibile che i modelli non siano […]

NoiPA cedolino - in arrivo aumento e arretrati per docenti e ATA - ecco quando : I dipendenti del reparto scuola attendono l'arrivo degli arretrati e dell'aumento sullo stipendio dopo molti anni di blocco contrattuale. Il contratto è stato firmato il 9 febbraio 2018 e solo in questi ultimi giorni stanno arrivando notizie che riguardano l'accredito di arretrati e aumenti per docenti e personale ATA. Molto probabilmente verranno erogati entro fine aprile 2018 con un'emissione speciale NoiPa. Dopo la firma definitiva ...

NoiPA - ecco quando arriveranno arretrati per docenti e personale Ata Video : Il portale #NoiPa si sta smobilitando per pubblicare i cedolini di marzo 2018 per i dipendenti del reparto scuola che attendono con ansia l'aumento e gli #arretrati. Purtroppo però, ancora docenti e e tutto il personale della scuola dovra' attendere perché molto probabilmente non saranno erogati nel mese di marzo 2018. NoiPa, gli arretrati verranno accreditati sul cedolino di marzo 2018? I docenti e il personale Ata di tutte le scuole pubbliche ...