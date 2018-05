No - i polpi non sono alieni venuti dallo Spazio : (foto: Fred Tanneau/Afp/Getty Images) Gli alieni potrebbero già essere fra noi: avrebbero tentacoli e ventose e abiterebbero le profondità marine. In realtà non stiamo parlando di fantascienza ma di uno studio biologico sui polpi: secondo una ricerca condotta da 33 scienziati di tutto il mondo e pubblicata sulla rivista Progress in Biophysics and Molecular Biology, le uova di polpo potrebbero essere venute dallo Spazio milioni di anni fa, avendo ...