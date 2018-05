Niente Russia | Belgio esclude Nainggolan

Buffon non si ferma dopo la Juve : prima il Mondiale in Russia e poi va in Cina - ma Niente Argentina : Gigi Buffon andrà al Mondiale. Senza l'Italia. Né la mancata qualificazione azzurra, né le polemiche innescate dal clamoroso sfogo di Madrid scalfiscono infatti un'immagine ambita in tutto il mondo, così la S7 Airlines , tra le più importanti compagnie aeree russe, lo ha scelto come testimonial nei giorni iridati. Lo spot sarà girato a Mosca tra il 14 e il 16 giugno , quindi in coincidenza ...