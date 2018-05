Niente Mondiale per Icardi : Buenos Aires, 21 mag. (AdnKronos) – Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia 2018. In attacco la sorpresa è la mancata convocazione del bomber dell’Inter, Mauro Icardi, mentre partiranno per la Russia Guonzalo Higuain, Paulo Dybala, Leo Messi e Sergio Aguero.Le altre sorprese sono la convocazione del portiere del River Plate, Franco Armani, del difensore del ...

Niente Mondiale per Icardi : Buenos Aires, 21 mag. (AdnKronos) – Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia 2018. In attacco la sorpresa è la mancata convocazione del bomber dell’Inter, Mauro Icardi, mentre partiranno per la Russia Guonzalo Higuain, Paulo Dybala, Leo Messi e Sergio Aguero.Le altre sorprese sono la convocazione del portiere del River Plate, Franco Armani, del difensore del ...

Icardi - Niente Mondiale : Il tira e molla è finito alle 13 ora argentina: Mauro Icardi vedrà il Mondiale in Russia in televisione. L'attaccante dell'Inter, fresco capocannoniere della Serie A e che ieri ha festeggiato la ...

Nainggolan - Niente Mondiale : Martinez non lo convoca : Il commissario tecnico del Belgio, Martinez, parla di scelta tattica, a Bruxelles invece sono sicuri che Radja Nainggolan non sia stato convocato per il Mondiale per incomprensioni caratteriali. Sta ...

Sanches - Niente Mondiale : il futuro? Mendes si muove - intreccio col Milan : Da crack di mercato a grande flop nel giro di soli due anni , la carriera di Renato Sanches ha preso una svolta inaspettata: dopo aver incantato il Mondo con il Portogallo , contribuendo alla vittoria degli Europei nel 2016, il centrocampista classe '97 è passato dal Benfica al Bayern Monaco per la cifra record di 35 milioni di euro, diventati 40 ...

La Svezia annuncia : 'Per Ibra Niente Mondiale' : Zlatan Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale in Russia di quest'estate. Lo annuncia in una nota la Federcalcio svedese. 'Zlatan non giochera' la Coppa del Mondo'. Dopo un tira e molla di diverse ...

Buffon non si ferma dopo la Juve : prima il Mondiale in Russia e poi va in Cina - ma Niente Argentina : Gigi Buffon andrà al Mondiale. Senza l'Italia. Né la mancata qualificazione azzurra, né le polemiche innescate dal clamoroso sfogo di Madrid scalfiscono infatti un'immagine ambita in tutto il mondo, così la S7 Airlines , tra le più importanti compagnie aeree russe, lo ha scelto come testimonial nei giorni iridati. Lo spot sarà girato a Mosca tra il 14 e il 16 giugno , quindi in coincidenza ...

Max Verstappen come Marc Marquez : quando la follia falsa il Mondiale. FIA e Dorna fanno finta di Niente… : Tante analogie tra il GP di Cina di F1 e quello di MotoGP a Termas de Rio Hondo disputatosi la scorsa settimana in Argentina. Medesimo il comune denominatore: un pilota sconsiderato che, come una palla da bowling, gioca a fare strike con gli avversari, di fatto falsando gare e Campionati. 7 giorni fa era stato Marc Marquez a stendere Valentino Rossi, oggi è toccato a Verstappen speronare Vettel con un attacco suicida. La Red Bull era molto più ...

Boxe - UFFICIALE : Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin annullato! Niente Mondiale dei pesi medi per doping : Il match tra Canelo Alvarez e Gennady Golovkin è stato ufficialmente cancellato. L’incontro, previsto per il prossimo 5 maggio e valevole per le cinture mondiali WBA (Super), WBC, IBF, IBO dei pesi medi, non si disputerà a causa della temporanea sospensione di Alvarez per non aver superato un test antidoping (positività al clenbuterolo). La Commissione del Nevada ascolterà il messicano il prossimo 18 aprile ma ora è certo che ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - si può fare! E’ caccia alla medaglia nella danza. Niente rimonta per Matteo Rizzo - 17mo. Nathan Chen nuovo campione mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Caso Skripal - la May espelle 23 diplomatici russi. L'ambasciata : 'Inaccettabile'. Niente Reali al Mondiale : 'Tutta la responsabilità per il deterioramento delle relazioni tra Russia e Regno Unito ricade sull'attuale leadership politica britannica', conclude il comunicato. COMMISSIONE UE SCIOCCATA 'L'uso' ...