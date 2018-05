NBA | Chris Paul sta giocando da infortunato? ' Anche zoppicando deve scendere in campo'

sport.sky

: Questa sera tornano in campo @warriors e @HoustonRockets, così Nico Landolfo ci ha raccontato la fine di 'The curse… - backdoor_pod : Questa sera tornano in campo @warriors e @HoustonRockets, così Nico Landolfo ci ha raccontato la fine di 'The curse… - Pianeta_Basket : NBA - Houston, D'Antoni smentisce problemi alle gambe per Chris Paul: Intorno alle 21:00 italiane i Rockets hanno c… - mallojr : RT @TheBigs8893: Chris Paul non fa solo assist! #NBAPlayoffs #nba #NbaTipo #Rockets -

(Di lunedì 21 maggio 2018) CP3 non perderebbe l'occasione di giocarsi la prima finale di conference della sua carriera per nulla al mondo: "Il piede continua a dargli un po' di fastidio, ma non dovrebbe essere un problema", ...