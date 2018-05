NBA 2018 | Golden State travolge Houston in gara-3 e si porta sul 2-1

Playoff NBA 2018 - Golden State-Houston 126-85 : esplode Steph Curry - Rockets travolti - è 2-1 Warriors : Golden State Warriors-Houston Rockets 126-85 Il benvenuto della Oracle Arena agli Houston Rockets travolge la squadra di Mike D'Antoni e regala a Golden State la più larga vittoria nei Playoff della ...

NBA - Playoff 2018 : Cleveland si risovvela in gara-3 e travolge Boston : La serie si sposta a Cleveland e i Cavaliers rispondono: in gara-3 della finale della Eastern Conference LeBron James e compagni non hanno problemi ad imporsi su dei Boston Celtics irriconoscibili, chiudendo con il punteggio di 116-86 che vale 30 punti di scarto e il punto del 2-1. Difficile, quasi, parlare di una partita che si risolve sostanzialmente nel primo quarto che, per la troppa differenza tra le due squadre sul terreno di gioco, si ...

NBA Playoff 2018 : Celtics mostruosi contro i Cavs - Rockets e Warriors in parità! : Celtics–Cavs 2-0 e Rockets–Warriors 1-1. Alzi la mano chi si aspettava questi risultati in questo inizio delle Finali di Conference degli NBA Playoff 2018. NBA Playoff che quest’anno hanno un denominatore comune, ovvero la capacità di saper continuare a sorprendere. Questo è successo non solo da una partita all’altra, ma anche nello stesso match. Infatti in entrambe le Finali di Conference è stato così. Partiamo ...

Offerte WiNBAck Wind Maggio 2018 : Si Parte Da 7 Euro Al Mese : Ecco le migliori Offerte per tornare in Wind a Maggio 2018. Vuoi tornare cliente Wind? Vuoi passare a Wind? Ecco le Offerte Winback lanciate dall’operatore Wind a Maggio 2018. Nuove Offerte Winback Wind All Inclusive Special con 1000 minuti, 500 sms, 30 Giga in 4G Offerte Winback Wind Maggio 2018 Wind torna alla carica e cerca di riconquistare i […]

News Sportive 17/05/2018 – L’addio di Buffon - il Giro d’Italia e i Playoff NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : L’addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d’Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d’Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

NBA – Premi individuali stagione 2017-2018 : ecco tutti i finalisti [GALLERY] : L’NBA ha reso noti i finalisti per i Premi individuali della stagione 2017-2018: ecco i 3 giocatori che si giocheranno i 6 Premi in palio Con la postseason che si avvia verso le fasi finali, è tempo di pensare a chi saranno i possibili vincitori dei Premi individuali della stagione regolare 2017-2018. La NBA ha annunciato i 3 finalisti per le 6 categorie che, come sempre, verranno Premiate: Coach of the Year, Rookie of the Year, Most ...

Playoff NBA 2018 : Houston si riscatta e pareggia la serie con Golden State : Serviva un pronto riscatto ed è quello che ha avuto Houston in gara-2 della finale della Western Conference. I Rockets si impongono 127-105 sui Golden State Warriors e pareggiano la serie. La squadra di Mike D’Antoni ritrova il suo gioco nella partita finora più importante della sua stagione, alzando anche l’intensità difensiva in particolare nel primo quarto quando Golden State perde sette palloni in sette minuti. Houston porta ...

Playoff NBA 2018 - Houston-Golden State 127-105 : i Rockets rispondono e stravincono gara-2 : ... ma solo 9 della coppia Harden-Paul, e un lavoro migliore sui tiratori avversari, in particolare su un Klay Thompson da 3/11 al tiro per soli 8 invisibili punti nell'economia della partita e un ...

NBA : Phoenix sceglierà per prima al Draft 2018 - con il dilemma Ayton-Doncic : un giorno storico per la nostra franchigia", commenta a caldo il GM dei Phoenix Suns Ryan McDonough, dopo che la squadra dell'Arizona ha visto confermato il suo 25% di opportunità di finire davanti a ...

NBA Draft Lottery 2018 – Ai Suns la prima scelta - Kings in paradiso : delusione Cleveland Cavaliers : I Phoenix Suns sorteggiati come prima squadra dalla Draft Lottery 2018 tenutasi ieri notte: i Kings chiameranno come secondi, solo ottavi i Cleveland Cavaliers Ieri notte a Chicago la Lottery ha dato il suo verdetto. Il prossimo 21 giugno, al Barclays Center di New York, i Phoenix Suns potranno scegliere per primi al prossimo Draft. Phoenix aveva il 25% di possibilità di ottenere la prima scelta, le più alte, dovute al peggior record NBA ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James non basta a Cleveland - Boston porta la serie sul 2-0! : I Boston Celtics confermano il fattore campo. Dopo le prime due partite della serie della finale della Eastern Conferen la squadra del Massachusetts è avanti con il punteggio di 2-0 sui Cleveland Cavaliers, cui non è bastato un super LeBron James per pareggiare i conti: gara-2, che si è disputata questa notte del TD Garden di Boston, è terminata con il punteggio di 107-94 in favore dei padroni di casa. Nel primo quarto la partita sembra mettersi ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland 107-94 : super LeBron non basta - vince ancora Boston : E l'allenamento intenso tenuto al TD Garden con nove ore d'anticipo rispetto alla palla a due era il segno di come il n°23 non volesse sbagliare per nulla al mondo una sfida in cui è partito con le ...

NBA 2018 : Golden State passa a Houston in gara-1 della finale ad Ovest : La tanto attesa serie di finale di Conference ad Ovest tra Houston e Golden State ha preso il via nella notte. gara-1 ha sorriso ai Warriors, vincitori per 119-106. I campioni in carica hanno dato lo strappo decisivo all’inizio del quarto periodo, guidati da un Kevin Durant inversione extra-lusso, con 37 punti realizzati, e soprattutto un Klay Thompson particolarmente efficace, con 28. Il 13-4 siglato con 8 punti di quest’ultimo ha ...

Playoff NBA 2018 - Houston-Golden State 106-119 : super duello Durant-Harden - ma gara-1 va agli Warriors : Houston Rockets-Golden State Warriors 106-119 Il primo pugno nello scontro tra i due pesi massimi della Western Conference lo sferrano i Golden State Warrrios, chiamati per la prima volta dal 2014 ad ...