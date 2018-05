sportmediaset.mediaset

: RT @Sport_Mediaset: #Nazionale ????, #Fabbricini: 'Mancini e io vogliamo Buffon per Torino' > - PugliaGianni : RT @Sport_Mediaset: #Nazionale ????, #Fabbricini: 'Mancini e io vogliamo Buffon per Torino' > - Sport_Mediaset : #Nazionale ????, #Fabbricini: 'Mancini e io vogliamo Buffon per Torino' > - JuveConnect : IL MESSAGGIO|#Buffon e la Nazionale

La Figc tende la mano

Fabbricini: '#Mancini e io

vogliamo Gigi a Torino'… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il commissario straordinario della Figc: "Importante averlo in campo per quello che ha rappresentato per l'Italia"