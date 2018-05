Nazionale | Emerson-Marchisio indisponibili

calcioweb.eu

(Di lunedì 21 maggio 2018)Palmieri Dos Santos e Claudionon faranno parte del gruppo azzurro che si radunerà mercoledì sera a Coverciano in vista delle prossime amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda. Al momento non sono previste integrazioni della rosa, rende noto la Figc. “La documentazione trasmessa al Club Italia da parte dei club di appartenenza, Chelsea e Juventus, e i contatti intercorsi tra i rispettivi staff medici – fa sapere la Figc – hanno chiarito l’tà dei due calciatori in vista delle prossime gare.proseguiranno dunque con i propri club le cure del caso per un pronto recupero”. L'articoloCalcioWeb.