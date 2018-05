Nascondeva la droga nella cappella del cimitero | arrestato a Priolo

Nascondevano la droga nel passeggino del figlioletto : banda di pusher smantellata a Torino : La droga da consegnare ai pusher della città era nascosta nel passeggino di un bambino. Questo uno degli stratagemmi utilizzati da una banda di pusher smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che hanno arrestato cinque marocchini e un italiano.Continua a leggere

Modena - fermati per eccesso di velocità Nascondevano 14 kg di droga - : Due malviventi di nazionalità spagnola sono stati arrestati per possesso di stupefacenti. La polizia li ha scoperti mentre viaggiavano oltre il limite consentito sull'A22

Modena - fermati per eccesso di velocità Nascondevano 14 kg di droga : Modena, fermati per eccesso di velocità nascondevano 14 kg di droga Due malviventi di nazionalità spagnola sono stati arrestati per possesso di stupefacenti. La polizia li ha scoperti mentre viaggiavano oltre il limite consentito sull'A22 Parole chiave: ...

Modena - Nascondeva la droga dentro al bidone dell'organico : preso : I residenti avevano segnalato il via vai vicino ai cassonetti Appostamento e arresto: il pusher prelevava 2 etti di hascisc

Palermo : Nascondeva la droga nel contatore dell'acqua - arrestato : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - Aveva nascosto la droga nel vano per il contatore dell'acqua ma è stato scoperto e arrestato. In carcere, a Palermo, con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Francesco Unniemi, 29 anni. L'attenzione dei Carabinieri si è concentrata fin da

Napoli - lo spacciatore che Nascondeva droga sotto alla foto di Marek Hamsik : Anche se oggi potrebbe partire dalla panchina, per qualcuno Marek Hamsik è insostituibile, un vero e proprio simbolo del Napoli. Un simbolo talmente irrinunciabile che c'è chi ha deciso di usare la ...

Olanda : Nascondevano la droga nelle cartucce Nintendo e le spedivano in tutto il mondo : Qualcuno potrebbe definire i videogiochi retro delle vecchie console Nintendo davvero stupefacenti, soprattutto in Olanda, dove quattro persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine per aver nascosto molteplici tipi di droghe nelle cartucce dei giochi Nintendo. Gli spacciatori utilizzavano una stampante 3D per realizzare le cartucce, che una volta riempite di LSD, cocaina e MDMA venivano spedite in tutto il mondo, a Singapore, in ...