Nasce l' Alleanza per una nuova riforma dell' agricoltura

Una blockchain per i cittadini : Nasce l’alleanza tra gli Stati europei : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Ventidue paesi dell’Unione europea hanno stretto un’alleanza per la blockchain. Bruxelles si prepara al lancio di applicazioni della tecnologia alla base del bitcoin per il comparto pubblico e per i privati. Il paternariato consentirà ai governi di scambiarsi esperienze, competenze tecniche e soluzioni normative. L’obiettivo è ...