Nasce il Governo del Cambiamento | Di Maio e Salvini al Quirinale

"Abbiamo indicato il premier" Di Maio : sarà un governo politico 'Adesso Nasce la Terza Repubblica' : Segui su affaritaliani.it

Opposizioni - FI : 'Sta per Nascere il governo dei no'. Pd 'in attesa' : Mariastella Gelmini da voce a tutti i dubbi dei forzisti sui veti nel contratto tra Lega e M5s. Dopo l'assemblea, tra i dem congelate tutte le decisioni sugli assetti futuri tra scambi di accuse e ...

Vittorio Feltri : 'Il governo Lega-M5s non si farà. Ma se Nascesse l'Italia piomberà nel buio' : Caro Zulin, ovvio che il contratto non sia tutto da buttare. Contiene varie buone intenzioni, peccato siano irrealizzabili in quanto troppo onerose. La flat tax è una ottima idea, ridurre le tasse fa ...

Provenzano (Pd) all’Assemblea : “Nasce forse il peggior governo - ma Nasce con l’auspicio e il contributo di una parte di noi” : “Sta per nascere forse il peggiore governo della Repubblica, ma dobbiamo dircelo che nasce con l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe Provenzano, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto ...

Provenzano (Pd) all’Assemblea : “Nasce forse il peggior governo della Repubblica - ma Nasce con l’auspicio e il contributo di una parte di noi” : “Sta per nascere forse il peggiore governo della Repubblica, ma dobbiamo dircelo che nasce con l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe Provenzano, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto ...

Provenzano (Pd) all’Assemblea : “Nasce peggior governo della Repubblica - ma Nasce con l’auspicio e il contributo di una parte di noi” : “Sta per nascere forse il peggiore governo della Repubblica, ma dobbiamo dircelo che nasce con l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe Provenzano, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto ...

'Se il governo Nasce dura poco' - Berlusconi - : Roma, 18 mag. , askanews, 'I nostri amici della Lega' sono lì a 'fare da freno al loro agire', 'io credo che che se si farà questo governo non avrà modo di avere grandi successi e quindi immagino che ...

Tra soap opera e Casa di carta - lo spettacolo del Nascente governo : di Mario Ajello Tra soap opera e Casa di carta. È nazional-popolare la storia del governo giallo-verde, che poi sono i colori brasiliani delle telenovelas. E tutti gli spettatori a chiedersi: come ...

Tra soap opera e Casa di carta - lo spettacolo del Nascente governo : Tra soap opera e Casa di carta. È nazional-popolare la storia del governo giallo-verde, che poi sono i colori brasiliani delle telenovelas. E tutti gli spettatori a chiedersi: come andrà a finire? ...

M5s-Lega - accordo vicino. Di Maio : leader fuori se serve a far Nascere il governo : "Salvini premier sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al governo, anche non da premier, di poter fare cose utili per il Paese, mi metto in gioco e se serve ...

Lega-M5s - Nasce un altro governo non eletto dal popolo. E per i grillini sarà un funerale : Ci siamo. Salvo imprevisti dell’ultimo momento sta per nascere il governo di destra con l’appoggio del Partito di Di Maio. E per dirla come i loro leader sarà un governo “non eletto dal popolo”. E sì, potrebbe essere indicato come premier un soggetto che gli elettori non hanno votato. Questo il ragionamento sempre sostenuto dai grandi costituzionalisti Di Maio e Salvini. Ed è bellissimo rileggere le loro precedenti dichiarazioni [qui e qui]. Ma ...

Flat tax - pensioni e migranti : ecco i temi su cui Nascerà il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Flat tax - pensioni e migranti : ecco i temi su cui Nasce il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Le condizioni di Berlusconi : "ultimo miglio" per far Nascere il governo Lega 5 stelle : Manca un segnale, "un ultimo miglio" nella trattativa che nelle intenzioni deve portare M5s e Lega a fare un governo insieme: "Noi chiediamo un riconoscimento politico", spiega un deputato di Forza Italia vicino...