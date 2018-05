Nasa - Al via nuovi test sui gemelli spaziali | questa volta sull' Everest

Uber insiste con i suoi piani di aviazione urbana. E chiede aiuto alla Nasa : Uber rilancia sui suoi piani di aviazione urbana e sigla un accordo con la Nasa per sviluppare dei modelli che simulino un servizio di trasporto aereo in città. In base all'intesa - che si chiama Space Act Agreement - l'azienda tech fornirà all'agenzia americana i dati e i dettagli dei suoi progetti per un servizio di taxi aereo, che verranno usati dagli scienziati per simulare dei voli su Dallas-Fort Worth. I dati ...

Spazio : i mini-satelliti lanciati dalla Nasa hanno inviato il primo segnale a Terra : I mini–satelliti lanciati dalla NASA verso lo Spazio profondo e destinati ad accompagnare la sonda InSight verso Marte, hanno inviato il loro primo segnale alla Terra: si tratta di due cubesat e si chiamano Marco (Mars Cube One) A e B ed entrambi sono stati lanciati il 5 maggio 2018 con la missione InSight. I segnali sono giunti alle 21:15 e alle 22:58 italiane del 5 maggio e indicano che i veicoli hanno aperto i pannelli solari subito ...

Al via la missione InSight della Nasa : svelerà i segreti del “cuore” di Marte - oggi il lancio : Parte oggi dalla California una nuova missione della NASA per esplorare il sottosuolo di Marte. La navetta spaziale del progetto Mars InSight visiterà uno dei posti più “noiosi” dell’intero pianeta rosso: atterrerà nell’Elysium Planitia, una pianura senza montagne e senza rocce, tanto che alla NASA lo hanno descritto come il Kansas ma senza il mais. Il razzo con a bordo il cruiser sarà lanciato alle 04:05 di mattina in ...

Spazio : rinviato il lancio del satellite Nasa Tess : rinviato almeno fino a mercoledì il lancio del satellite NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite) dalla base di Cape Canaveral, in Florida: lo ha reso SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che avrebbe dovuto lanciare il satellite a bordo di un suo razzo vettore Falcon 9. Tess, considerato l’erede del telescopio Kepler, ribattezzato “cacciatore di pianeti” “è in ottima salute e rimane pronto per il lancio“, ha ...

Nasa : rinviato lancio satellite Tess : 02.16 E' stato rinviato di un paio di giorni il lancio di Tess, il nuovo cacciatore di pianeti della Nasa. Il lancio era previsto alle 00:32 italiane di questa notte da Cape Canaveral, in Florida. Lo annuncia SpaceX spiegando di aver bisogno di più tempo per controllare il razzo che porterà il satellite in orbita. Il prossimo tentativo sarà nella notte tra mercoledì e giovedì.

Eutelsat : al via la trasmissione dei canali TV della Nasa in HD e Ultra HD via satellite : Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL), uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato oggi che i canali Nasa in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) vengono trasmessi per la prima volta in chiaro attra...

La Nasa invia sperma sulla stazione spaziale per capire se si può concepire : L'agenzia spaziale americana Nasa ha inviato un campione di sperma umano sulla stazione spaziale internazionale , Iss, per capire se è possibile concepire nello spazio. Il campione è stato portato a ...

X-Plane : via libera al volo supersonico silenzioso targato Nasa : Velocissimo e silenzioso. E’ l’identikit dell’X-Plane, l’aereo supersonico targato NASA che promette di ridurre drasticamente il caratteristico boom sonico prodotto dal velivolo. La Lockheed Martin si è aggiudicata il contratto per la costruzione e il collaudo del volo dimostrativo del velivolo, che sarà in grado di volere a un’altitudine di 16.764 chilometri a una velocità di 1500 chilometri all’ora generando un suono simile a quello della ...

Astronomia : la Nasa rinvia il lancio del James Webb Space Telescope a maggio 2020 : Il James Webb Space Telescope della NASA sta vivendo le fasi di integrazione e test finali che richiederanno più tempo per assicurare una missione di successo. Dopo una valutazione delle operazioni che restano da fare per il complesso osservatorio spaziale, la finestra di lancio del 2019 prevista per Webb è ora rinviata a maggio 2020 circa. Robert Lightfoot, amministratore della NASA, ha dichiarato: “Webb è il progetto di maggiore priorità per ...