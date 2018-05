Napoli tra numeri | magie e ombre | cala il sipario sull' anno record

Napoli - rissa tra bande di ragazzini a Chiaia/ Nuovo episodio di violenza : "zona fuori controllo" : Napoli, rissa tra bande di ragazzini a Chiaia e Nuovo episodio di violenza nella notte: i residenti, riunitisi in comitato, denunciano la mancanza di controllo.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:00:00 GMT)

SuperEnalotto - i numeri dell'ultima estrazione. Il Lotto bacia Napoli : quaterna da record : Nessun 6, né 5+1. L'ultima estrazione del SuperEnaLotto (in basso trovate tutti i numeri vincenti) è stata avara di premi. Festeggiano solo sette giocatori che hanno centrato il 5: per loro una vincita di 29mila...

Napoli - notte di sangue ai baretti di Chiaia : 19enne accoltellato tra la folla : notte di sangue ai baretti di Chiaia. Un giovane di 19 anni è stato soccorso dai medici dell'ospedale dei Pellegrini per una ferita da punta e taglio alla coscia sinistra. Ai sanitari il...

Napoli - un'altra rissa tra ragazzini ai baretti di Chiaia : 'Situazione fuori controllo' : Notte di terrore e violenza quella che si è vissuta a via Bisignano a Napoli. Ancora una volta bande di ragazzini si sono affrontate ai baretti di Chiaia tra la folla impaurita e inconsapevole di cosa ...

Napoli Est - un'altra stesa : spari tra la folla a San Giovanni : Ancora pistole, ancora stese e raid nella zona orientale. A San Giovanni i clan hanno dissotterrato l'ascia di guerra ed ora è conflitto aperto tra cosche rivali. La lunga serie di avvisaglie, ...

Napoli : maestra picchiata davanti ai bambini : Napoli - Schiaffi e pugni fino allo stordimento: la mamma di un piccolo alunno della scuola Leopardi di Fuorigrotta si è così accanita nei confronti di un’insegnante, davanti ad altri bambini attoniti. La maestra è stramazzata al suolo priva di sensi ed è stata in seguito ricoverata al San Paolo, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico contusivo. maestra di esperienza e ritenuta mite da parte dei genitori degli alunni, è stata ...

Napoli - gazebo della Lega in strada : tensioni con i centri sociali : Una protesta si è svolta in via Toledo, all'altezza della fermata della metropolitana, a pochi metri da uno dei gazebo della Lega allestiti per mostrare il contratto di governo. Una...

Nuoto : Katie Ledecky ancora straordinaria nei 400 sl! Secondo tempo all-time nelle otto vasche ad IndiaNapolis : Katie Ledecky è scatenata ad Indianapolis. Dopo il record del mondo nei 1500 stile libero, la statunitense continua ad incantare, realizzando il Secondo crono all-time nei 400 stile libero. 3’57″94 per l’asso statunitense, ancora una volta in evidenza nella piscina americana nel corso del TYR Pro Swim Series 2018. Una progressione pazzesca quella della campionessa olimpica, capace di toccare la piastra a metà gara in ...

Napoli - MAESTRA PICCHIATA DAVANTI AI BAMBINI : TRAUMA CRANICO/ Scuola Fuorigrotta : dimessa oggi dall'ospedale : NAPOLI, MAESTRA aggredita e PICCHIATA a Scuola DAVANTI ai BAMBINI della Scuola materna: ultime notizie, Fuorigrotta. TRAUMA CRANICO per la docente, denunciata la madre 31enne(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:39:00 GMT)

Tragedia sfiorata a Napoli : crolla un cornicione a due passi dalla Questura : Tragedia sfiorata al centro di Napoli. Un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo in Rua Catalana, all'altezza del civico 118, a due passi dalla Questura di Napoli. Al momento del ...

Calciomercato - le trattative di oggi : Torreira per il Napoli : 1 di 3 Successiva TORINO - Da Leno a Chiesa , passando per Rodrigo , Vrsaljko, Grimaldo e Torreira . Sono questi i nomi caldi per il mercato estivo del Napoli , un mercato che dipenderà molto dalla ...