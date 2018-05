Napoli | Sassuolo e Palermo deferite dalla Procura Figc | ecco il motivo ed i calciatori

“Rapporti con esponenti della camorra” : deferite Napoli - Palermo - Sassuolo - Reina ed altri calciatori e soggetti vicini al club : Il Napoli al centro di una vera e propria bufera legata a rapporti con alcuni esponenti della camorra, pioggia di deferimenti da parte della Procura Figc Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA ...

Sassuolo-Roma 0-1 - Basta un guizzo : giallorossi terzi ed in Champions con Juve - Napoli e Inter : La Roma vince 1 a 0 contro il Sassuolo nel match della 38giornata di Serie A. La partita del Mapei Stadium è piacevole. L'autorete di Gianluca Pegolo , prima dell'Intervallo, sblocca la sfida. La Roma,...

Napoli - Sarri : 'Non ci interessa cosa fa la Juve. Il rammarico è la gara con il Sassuolo' : 'A noi non interessa cosa fa la Juve. Stiamo facendo il nostro percorso e lo stiamo facendo bene. In questo momento della stagione si guarda solo il risultato ma oggi la squadra ha fatto bene. ...

Napoli - Sarri : "Il rammarico è il Sassuolo. La Juve? Non ci interessa" : "Quello che ha fatto la Juve non c'interessa". Comincia così il commento del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Premium dopo il pari di San Siro col Milan . "Noi stiamo facendo il ...

Serie A Sassuolo - Iachini punta il Benevento : «E' come sfidare il Napoli» : Sassuolo - Il Sassuolo aspetta il Benevento a Reggio Emilia. Beppe Iachini alza la guardia, non si fida neanche un po' dell'ultima in classifica: "Dire che è la partita più difficile della stagione è ...

Sassuolo - accelerata per un difensore nel mirino di Inter e Napoli : La Gazzetta dello Sport rivela che il Sassuolo sta accelerando per il difensore del Cittadella e dell' Under 21 Marco Varnier . Sul calciatore ci sono anche Napoli , Inter , Bologna e Genoa .

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

Quote scudetto : dopo il pareggio col Sassuolo - per il Napoli si fa dura : Lo stop dei partenopei a Reggio Emilia ha indirizzato il titolo verso la Juventus, ora avanti di quattro punti. Anche per i bookmaker l'esito sembra scontato. L'articolo Quote scudetto: dopo il pareggio col Sassuolo, per il Napoli si fa dura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Alvino shock contro il Sassuolo : “schiavi della Juventus” [VIDEO] : Il pareggio contro il Sassuolo non è andato giù ai tifosi del Napoli, in particolar modo viene messo in risalto la differenza di prestazione con gli azzurri e con la Juventus (7-0 il risultato contro i bianconeri). Pesanti accuse da parte di Carlo Alvino, uno sfogo in diretta finito in rete e che ha indignato i tifosi della Juventus, accorsi in massa a ricordare al giornalista napoletano come anche la Spal abbia fermato sul pari la ...

Video/ Sassuolo Napoli (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Sassuolo Napoli (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match fra le squadre di Iachini e Sarri(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:12:00 GMT)

Juventus-Sassuolo 7-0 - Sassuolo-Napoli 1-1 : questa volta la squadra di Iachini non si è scansata : Si è giocata una giornata fondamentale valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, la prima grande sorpresa alle 18, il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro il Sassuolo, apre le marcature Politano, poi l’autogol di Rogerio. Partita commovente della squadra di Iachini che si sta giocando le chance di salvezza, oggi importante passo in avanti per l’obiettivo. Il Sassuolo però è la stessa squadra che quasi ...