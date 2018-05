Napoli | oltre gli arbitri e le sconfitte | è sempre festa ai piedi del Vesuvio

Napoli - sequestrati oltre 62 mila "Gratta e vinci" contraffatti : Operazione della Finanza. Erano stati spediti dalla Turchia. Un danno di 550 mila euro per le casse dello Stato

Portiere e attaccante : ecco i due grandi nomi da oltre 40 milioni per il Napoli Video : Mancano soltanto due turni alla chiusura ufficiale del campionato italiano di calcio e il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con tutta probabilita', dovra' ingoiare un altro boccone amaro per quella che sarebbe potuta essere la stagione dello scudetto e che, invece, alla fine si è rivelata un'altra annata senza vittorie. Ovviamente non è ancora detta l'ultima parola, ma le speranze azzurre sono davvero ridotte al minimo. Proprio per questa ragione ...

Napoli - la Champions League 2017/18 vale oltre 40 milioni : Ecco quanto hanno incassato i partenopei grazie alla partecipazione alla Champions League 2017 2018 L'articolo Napoli, la Champions League 2017/18 vale oltre 40 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napolitano - Musumeci “Miglioramento costante oltre le previsioni”/ La piccola gaffe di Maurizio Martina : Napolitano, parla il cardiochirurgo: “Recupera meglio delle previsioni, ha fatto anche una piccola colazione”. Le dichiarazioni del prof. Musumeci sulle condizioni fisiche dell’ex presidente(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:22:00 GMT)

Gita del 25 aprile - Napoli fa il pieno : in quattromila sul Vesuvio - oltre 14mila a Pompei : Un 25 aprile all'insegna dell'arte e della cultura per i turisti e i visitatori che si sono recati nei luoghi d'arte del Vesuviano. Complice il bel tempo e il clima primaverile, secondo i...

Benassi : 'Col Napoli andare oltre il 100%' : 'Il Napoli arrivera' sicuramente carico perche' dopo il risultato di Torino ci terranno a fare bene per non vanificare lo sforzo fatto con la Juventus. Lo ha detto il centrocampista viola, Marco ...

Juventus-Napoli e quella 'responsabilità' che va oltre lo scudetto Video : 4 L'Italia s'è desta? Calcisticamente parlando ci sono discreti segnali di vita, quelli arrivati dai quarti di finale di Champions dove la Roma ha festeggiato la grande impresa della remuntada sul Barcellona e la #Juventus ha 'rischiato' seriamente di riscrivere la storia al Santiago Bernabeu. Per il resto siamo talmente sinceri da sfiorare il cinismo: tra meno di due mesi iniziano i Mondiali in Russia e la ferita per la mancata ...