Napoli | giù il sipario sull' anno record | l' ultima tappa del Mattino dei tifosi

SARRI-DE LAURENTIIS/ Napoli : cominciato il pranzo tra il tecnico - il presidente e Giuntoli. Incontro decisivo? : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il presidente Aurelio De LAURENTIIS farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:07:00 GMT)

La giusta distanza tra Juventus e Napoli : Ha contato molto anche l'emulazione, solo chi studia da sempre questo sport che somiglia a una scienza sa quanto possa la volontà di imitare il modello giusto. Allegri ha dotato la sua Juventus di un ...

Nell'inedito "Resta quel che resta" il testamento di Pino Daniele. Il 7 giugno il concerto tributo al San Paolo di Napoli : L'incipit è una triste profezia, quasi un testamento. "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno". Si intitola Resta quel che resta ed è l'inedito di Pino Daniele che alle 11 del 14 maggio le radio italiane trasmetteranno in contemporanea. A riferirlo è il Corriere della Sera."E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi...": difficile leggere questi versi senza andare con la mente a un'immagine che in molti ...

Cr8 - l'accordo sui debiti non basta : il Comune di Napoli ha sette mesi per scongiurare il crac : Con lo sblocco della cassa gli sforzi del sindaco de Magistris si concentrano adesso sulla battaglia romana per provare a strappare al governo una norma che cancelli la sanzione della Corte dei Conti. ...

Calci e pugni contro il personale del 118 - arrestato pluripregiudicato a Napoli : Calci e pugni contro il personale del servizio d'emergenza del 118. E quando sono intervenuti i poliziotti ha aggredito anche loro. È accaduto a Napoli dove Martino Morra, 47 anni, è stato arrestato. ...

La Corrida - diretta 11 maggio 2018 : Giuseppe - 86 anni da Napoli : [live_placement] La Corrida di Carlo Conti arriva questa sera, venerdì 11 maggio 2018, alla penultima puntata di questa prima stagione su Rai 1 e la seguiremo live su TvBlog dalle 21.25. Penultima se contiamo le inedite: Rai 1, infatti, ha aggiunto un settimo appuntamento in onda venerdì 25 maggio con un best of delle puntate precedenti.prosegui la letturaLa Corrida, diretta 11 maggio 2018: Giuseppe, 86 anni da Napoli pubblicato su ...

Liberato - concerto a Milano/ Il 9 giugno nuovo live dopo Napoli : la probabile scaletta : Liberato, concerto a Milano, Il 9 giugno nuovo evento dal vivo dopo Napoli e l'arrivo in gommone: la probabile scaletta del musicista "senza volto", eccco tutti i singoli usciti.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:53:00 GMT)

Napoli - guardia giurata aggredita da rapinatore 16enne : è in gravi condizioni : Il vigilante è stato colpito con un pugno in faccia, ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli

Napoli - baby rapinatore ferisce guardia giurata con un pugno : il vigilante operato al cervello per emorragia cerebrale : Voleva rapinare una guardia giurata che rientrava a casa dal servizio. Voleva il denaro, ma quando il vigilante gli ha spiegato di non avere contanti, accennando anche una reazione, lo ha colpito con ...

Il Volo tra gli ospiti di Pino è - il 7 giugno allo stadio San Paolo di Napoli : Anche Il Volo tra gli ospiti di Pino è, il concerto evento in programma il prossimo 7 giugno a Napoli: il tributo al cantautore partenopeo si svolgerà allo stadio San Paolo. Tanti omaggi, musica e ospiti a Pino è, un concerto a cui prenderanno parti diversi nomi del panorama musicale italiano: tra gli ospiti già annunciati, vi sono Elisa, Claudio Baglioni, Jovanotti, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso. E ...

Napoli - FANTOCCI ANTI SALVINI APPESI A TESTA IN GIÙ A QUARTO/ Ultime notizie : leader Lega - “non ho paura” : NAPOLI, FANTOCCI di SALVINI APPESI a TESTA in giù con svastica a QUARTO: indaga la Digos. Le Ultime notizie e le reazioni politiche a poco più di un mese dalle elezioni comunali(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:53:00 GMT)

Napoli - fantocci con maglietta di ‘Noi con Salvini’ e svastica appesi a testa in giù in piazza a Quarto : Due fantocci con una maglia verde e la scritta “Noi con Salvini” e una svastica sono stati trovati domenica mattina appesi in piazzale Europa e in piazza Santa Maria a Quarto, nel napoletano, a pochi metri dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondiali. Tra poco più di un mese il Comune voterà per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo che la maggioranza di Rosa Capuozzo, eletta ...

'Tennis & Friends' - la prevenzione gratuita parte da Napoli e raggiunge Roma e Milano : Nei sette anni di attività Romana, l'evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di ...