Napoli | 16enne rapinato e sfregiato all' uscita della metropolitana

Napoli - guardia giurata aggredita da rapinatore 16enne : è in gravi condizioni : Il vigilante è stato colpito con un pugno in faccia, ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli

Napoli - palloncini bianchi e blu per Luigi - il 16enne stroncato dalla meningite : Si sono radunati in piazza Monteoliveto i gentori e gli amici di Luigi Passaro, il 16 enne morto due giorni fa al Cardarelli per una meningite fulminante. Gli amici con cui Luigi condivideva tante ...

“Morto dopo aver bevuto quell’acqua”. Decesso sospetto a Napoli di un 16enne : si indaga sulla scampagnata di Pasquetta. Ricoverata d’urgenza anche la sorella. Ipotesi choc : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza ma ogni tentativo è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il Decesso alle 6.45. Qualche ora dopo, al Cardarelli è arrivata anche la sorella di 19 anni, giunta con febbre ...

Due fratelli in ospedale a Napoli - 16enne muore - la sorella ricoverata : sospetta meningite fulminante : di Melina Chiapparino Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato ...

Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

