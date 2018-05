MV Agusta Brutale 800 RR | la prova di GQ

gqitalia

(Di lunedì 21 maggio 2018) Varcare i cancelli dello stabilimento della MVè un’intrecciarsi di emozioni. Un po’ perché il piazzale della Schiranna, che si adagia sulla parte bassa del lago di Varese, ha visto il decollo degli idrovolanti Aermacchi, ma soprattutto perché proprio qui hanno emesso il loro primo rombo le moto da corsa di Renzo Pasolini e di Walter Villa, e poi le Cagiva di Eddie Lawson e di John Kocinski, le VMX di Corrado Maddii, Pekka Vehkonen e Dave Strijbos. Inoltre è da qui che le Elefant di Edi Orioli sono partite alla conquista della Dakar. E poi perché in questo incantato scorcio lacustre si è assistito alla rinascita della MV (Meccanica Verghera), fondata dal Conte Domenicoe riportata in auge dalla famiglia Castiglioni. Ed è dunque l’ultima versione della MV800 RR che ci attende per un tour di circa 800 chilometri, che dal lago di Varese ci ...