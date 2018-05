ilfattoquotidiano

: Musica, Vasco Rossi torna sul palco con il Non stop live: “Mai pensato di smettere, riparto con un never ending tou… - mottolese : Musica, Vasco Rossi torna sul palco con il Non stop live: “Mai pensato di smettere, riparto con un never ending tou… - antobella74 : RT @Corriere: Vasco: «Non mi fermo, senza musica crolla ogni certezza». E punge Baglioni su Sanremo - Cascavel47 : Musica, Vasco Rossi torna sul palco con il Non stop live: “Mai pensato di smettere, riparto con un never ending tou… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Dopo Modena Park potevo, molti pensavano che smettessi, dopo una cosa del genere così un po’ sugli allori, aspetti. Ma io non sono fatto così. Andare sulvuol dire dovermi tenere anche un po’ in riga”. A poco meno di un anno dal concerto dei record di Modena,si prepara per salire di nuovo sui palchi d’Italia, con il NonTour (parte il 27 maggio da Lignano). “Maidi. Dopo Modena Park ho fatto una seduta psicanalitica: mi sono ritrovato a cantare delle canzoni che non cantavo da 30 anni e che avevo scritto quando ne avevo 20. Quando ho iniziato le prove, i primi due tre giorni mi sentivo un po’ spaesato. Dicevo io non sono più quello di Bollicine, non mi ricordavo neanche più le parole. Poi dopo due tre giorni sono rito nel clima, mi sono ritrovato dentro, ed è stato come rire a ...