Mountain Bike | Coppa del Mondo 2018 | pochi sorrisi per l’Italia ad Albstadt | brillano le

Mountain Bike - Coppa del Mondo 2018 : Schurter vince tra le donne - Neff inarrivabile in campo femminile : Ad Albstad, in Germania, è andata in scena la seconda tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike per quanto riguarda il cross country. Nella gara regina, degli uomini Elite, ha vinto lo svizzero Nino Schurter: appaiato fino all’ultimo giro al francese Stephane Tempier, è riuscito a staccarlo proprio in vista della tornata conclusiva, andando a vincere con un vantaggio di 16” sul traguardo. Terzo l’olandese Mathieu van der Poel, ...

Mountain BIKER SBRANATO DA UN PUMA/ Stati Uniti - il felino ferisce anche l’amico ciclista : Succede molto raramente, ma quando succede è terribile: un PUMA ha attaccato due MOUNTAIN BIKERs americani in una foresta di Seattle sbranandone uno(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:13:00 GMT)

USA : ciclista sbranato da un puma durante una gita in Mountain bike : Il ciclista è stato ucciso dal felino mentre, insieme a un amico, faceva una gita in mountain bike in un bosco non lontano da Seattle: il puma ha inseguito uno dei due e l'ha sbranato, uccidendolo. L'amico invece è stato trasportato in ospedale e la sua vita non è in pericolo: se l'è cavata con qualche ferita e un grosso spavento.--Doveva essere una divertente e spensierata gita in bicicletta, ma si è trasformata in un incubo per un uomo e un ...

Usa - Mountain biker attaccato e sbranato da un puma : Un uomo è stato ucciso, e un amico che era con lui ferito, quando un puma li ha attaccati mentre i due praticavano un'escursione in mountain bike poco lontano da Seattle. Il felino, che si era quindi ...

Mountain Bike – Granfondo Costa degli Etruschi : Matteo Bastoni vince la corsa : Matteo Bastoni vince la Granfondo Costa degli Etruschi, corsa organizzata dai Veterani dello Sport della sezione di Pontremoli La vicinanza alle terre di Paolo Bettini, e quindi il suo influsso, ha messo le ali ai piedi dei ciclisti Veterani dello Sport della sezione di Pontremoli presieduta da Pietro Mascagna, che hanno letteralmente sbancato la “Granfondo Costa degli Etruschi”. La manifestazione di Mountain Bike disputata a Cecina, e valida ...

Torre del Greco - Vesuvio Mountainbike Race - la seconda edizione. Omaggio alla Villa delle Ginestre : Un'opportunità di valorizzare lo sport in un parco famoso in tutto il mondo, aperto a queste iniziative grazie all'impegno del Presidente Casillo, e di incrementare lo sviluppo turistico con l'...

Mountain Bike - Coppa del Mondo 2018 : si torna in scena ad Albstadt - Lechner e Fontana le punte dell’Italia : torna di scena la Coppa del Mondo di Mountain bike: dopo l’esordio di Stellenbosch, in terra sudafricana, la seconda tappa del massimo circuito internazionale va in scena nel tradizionale scenario di Albstadt, in Germania. Le gare più importanti, quelle élite di uomini e donne andranno in scena domenica, mentre venerdì ci sarà la spettacolare prova “short track” per decidere la griglia di partenza. All’esordio c’era ...

Mondiale Mountain Bike-Marathon : grande spettacolo a metà settembre ad Auronzo e Misurina : Ad Auronzo e Misurina, tra il 15 e il 16 settembre ci saranno due giornate dedicate al Mondiale di Mountain Bike-Marathon Due giorni di sport grazie al Mondiale di Mountain Bike-Marathon che è stato presentato oggi nella sede della Regione Veneto a palazzo Balbi. Ad Auronzo e Misurina, tra il 15 e il 16 settembre, sport, natura, storia, arte e cultura si mischieranno ospitando 150 atleti da 50 nazioni. La sfida iridata, il 15 settembre, sarà ...

Ciclismo - Mountain Bike : Europei XCM Marathon - argento Porro e bronzo Rabensteiner : Grande Italia a Spilimbergo col podio del campionato europeo Marathon occupato per due terzi dagli azzurri. Alle spalle del vincitore russo Aleksei Medvedev, al secondo titolo continentale di fila, ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Downhill 2018 : doppietta statunitense in Croazia - Nicole domina tra le donne : Losinj, in Croazia, ha ospitato la prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2018 per quanto riguarda la disciplina del Downhill. Nella competizione maschile, che ha chiuso la giornata di gara, doppietta statunitense: Aaron Gwin ha realizzato il miglior tempo, con un margine di poco meno di 8 decimi di secondo sul connazionale Luca Shaw, sul secondo gradino del podio. Terza piazza, invece, per l’australiano Dean Lucas, che ha ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Lošinj 2018 : prima tappa stagionale per la Downhill. L'Italia vuole essere protagonista : Una corsa che sarà molto spettacolare e che potrete seguire in diretta streaming sulla Web Tv di Oa Sport . Andiamo quindi ad analizzare i favoriti e le speranze azzurre per questa tappa. In campo ...