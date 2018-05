Morto per dividere due amici | serata in tragedia nel novarese

Varese - interviene per sedare una lite fuori da una discoteca : Morto 28enne : Un uomo di 28 anni, Manuel Cantisani, è morto a Gallarate , Verese, dopo aver tentato di sedare una lite scoppiata vicino a una discoteca di Castelletto sopra Ticino , Novara, . Il giovane è stato ...

Morto Emilio 'Nanni' Raggi - personaggio del mondo dello sci : CREMONA - Un vero personaggio nel mondo dello sci. Questo era Emilio Raggi , conosciuto da tutti come ' Nanni' , Morto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 maggio a 74 anni. Direttore commerciale della Rossignol e Dynastar, Raggi ...

Usa - sparatoria a cerimonia per il diploma - un Morto : Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati nel campus della Mt. Zion High School a Jonesboro, a circa ...

Milano - Morto dopo un trapianto al San Camillo : serve una nuova perizia sul cuore : Milano L'esame degli esperti disposto dalla procura di Milano non è stato sufficiente. serve una perizia con la formula dell'incidente probatorio sul cuore prelevato al San Raffaele a un ...

Ilva Taranto : ieri il Morto sul lavoro - oggi sciopero anche a Genova : L'Ilva si ferma per ricordare Angelo Fuggiano, l'operaio di 28 anni ucciso da un cavo mentre riparava una gru nella zona del porto di Taranto. E alle 17.30 in tutti i porti d'Italia il lavoro si ...

Ilva - prosegue lo sciopero dei lavoratori. Il padre dell’operaio Morto arriva in fabbrica : Dopo Taranto, dove ieri si è consumato il dramma di Angelo Fuggiano, 28enne padre di due bimbi, dalle 7 di questa mattina sono scattate 24 ore di sciopero anche all’Ilva di Genova. E la protesta si estende anche ai porti. Il genitori del ragazzo morto si è presentato davanti ai cancelli del siderurgico dove ha ricevuto la solidarietà dei lavoratori.Continua a leggere

Accoltellato giovane in periferia a Londra - Morto sul colpo : Un giovane di 24 anni è stato Accoltellato ieri sera a Barking, un quartiere alla periferia di Londra, ed è morto sul colpo: lo ha reso noto la polizia della capitale, secondo quanto riporta la Bbc ...

Usa - esplode sigaretta elettronica : Morto 38enne/ Aperta indagine : i numeri degli incidenti : esplode sigaretta elettronica, morto: gli scoppia in mano e perde la vita in Florida a St.Petersburg negli Stati Uniti. 195 incidenti e 133 persone ferite per motivi simili a questo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:26:00 GMT)

Gb - giovane accoltellato in periferia a Londra : Morto sul colpo : Un giovane di 24 anni è stato accoltellato giovedì sera a Barking , un quartiere alla periferia di Londra , ed è morto sul colpo. Non si ferma quindi la violenza nella capitale britannica , dove dall'...

Morto in carcere a Perugia - il figlio di Aldo Bianzino chiede la riapertura delle indagini per omicidio : Per la morte di Aldo Bianzino, deceduto nel carcere di Perugia Capanne dopo circa 48 ore dall’arresto il 14 ottobre del 2007, c’è già stata una sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per omissione nei confronti di un agente della Penitenziaria. Ma la famiglia del falegname di 44 anni chiede che siano riaperte le indagini sulla base di due perizie svolte da consulenti medici della famiglia in cui emergerebbero nuovi ...

Incidente sul lavoro all'Ilva di Taranto : Morto operaio 28enne : 11.45 - In merito all'ennesimo Incidente mortale sul lavoro, questa mattina all'Ilva di Taranto, la leader della Cgil Susanna Camusso dice che parlare di emergenza è ormai eufemistico e invita il legislatore a intervenire: "Si è superato qualsiasi limite di sopportazione, è una strage continua. La parola emergenza nazionale ormai è riduttiva rispetto a quanto sta avvenendo. C'è bisogno che il Parlamento prenda la parola".Incidente sul lavoro ...