MONZA | TANGENTI IN LAVORI PUBBLICI | 21 ARRESTI TRA MILANO E CALABRIA GdF | Stavano

Tangenti MONZA - sequestrato hotel di lusso a Venezia. FOTO : Tangenti Monza, sequestrato hotel di lusso a Venezia. FOTO C’è anche l'albergo Ca' Sagredo tra i beni posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta "Domus Aurea". Un’operazione che ha portato all'arresto di 21 persone. Oltre all’hotel della città lagunare, sigilli anche per due immobili a ...

MONZA - tangenti in lavori pubblici : 21 arresti tra Milano e Calabria/ Ultime notizie : ‘giallo’ hotel a Venezia : tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:57:00 GMT)

MONZA : 21 arresi per tangenti - c'è anche un ex magistrato : 9.23 - Oltre che che a Monza e in Brianza gli arresti per tangenti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. L'inchiesta verte sull’esposto presentato da una lista d'opposizione di un comune monzese: per chiudere gli occhi di fronte a palesi irregolarità nell'esecuzione di lavori pubblici, alcuni pubblici ufficiali avrebbero preso mazzette. L'inchiesta avrebbe scoperto e smantellato una serie di ...

MONZA : 21 arrestati per tangenti - ci sono anche un ex magistrato e due avvocati : Ventuno persone sono state arrestate , dieci in carcere, dalla gfd di Monza in esecuzione di un'ordinanza del gip della città lombarda per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e ...

Tangenti : 21 persone arrestate MONZA - c'è anche un ex magistratoCoinvolti anche due avvocati : A Monza 21 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Tra gli arrestati, dieci dei quali in carcere, un ex magistrato e due avvocati. Segui su affaritaliani.it

MONZA - 21 arresti per tangenti. C'è anche un ex magistrato : Monza, 21 arresti per tangenti. C'è anche un ex magistrato Operazione della Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza del gip della città lombarda. Tra le accuse associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, riciclaggio e corruzione Parole chiave: ...

Tangenti a MONZA - 21 persone arrestate/ Ultime notizie : anche un ex magistrato coinvolto : Tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:08:00 GMT)

MONZA - 21 arresti per tangenti. C'è anche un ex magistrato | : Operazione della Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza del gip della città lombarda. Tra le accuse associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, riciclaggio e ...

MONZA. Tangenti e reati fiscali - 21 arresti : Monza. Tangenti e reati fiscali, 21 arresti – Ventuno persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Monza in esecuzione di un’ordinanza del gip della città lombarda per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Tra gli arrestati, dieci dei quali in carcere, un ex magistrato e due avvocati. Gli arresti sono avvenuti in provincia di ...