Mondo di mezzo - 20 rinvii a giudizio e una condanna : Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Venti rinvii a giudizio e una condanna a un anno. E’ la decisione del gup di Roma Monica Ciancio nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sul Mondo di mezzo. La prima udienza è stata fissata per il 19 settembre. A processo andranno, tra gli altri, l’ex capogruppo Pd in Campidoglio Francesco D’Ausilio e l’ex direttore generale di Ama Giovanni Fiscon. Al centro di questo ...

In uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo , il gup di Roma Monica Ciancio ha deciso 20 rinvii a giudizio e una condanna a un anno di reclusione in abbreviato. Al processo, che inizierà il 19

Mondo di mezzo, una condanna e 20 rinvii a giudizio a Roma

Mondo di mezzo - 20 rinvii a giudizio e una condanna in abbreviato : a processo anche ex capogruppo Pd in Campidoglio : Una condanna col rito abbreviato e altri venti rinvii a giudizio, compreso l’ex capogruppo del Pd in Campidoglio. Inizierà il prossimo 19 settembre un altro processo su uno dei filoni dell’inchiesta su Mondo di mezzo. Lo ha deciso il gup di Roma Monica Ciancio ordinando il rinvio a giudizio per Francesco D’Ausilio, ex numero uno del Pd in consiglio comunale, l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop ...

Mondo di mezzo - 20 rinvii a giudizio e una condanna in abbreviato : Venti rinvii a giudizio e una condanna ad un anno di reclusione in abbreviato. E’ quanto deciso dal gup di Roma Monica Ciancio in uno dei filoni dell’ inchiesta sul Mondo di mezzo. A processo, che inizierà il prossimo 19 settembre, tra gli altri per l’ex capogruppo Pd in Campidoglio, Francesco D’Ausilio e l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop Salvatore Buzzi. Contestati vari episodi, tra il 2011 ed il 2014, di ...

Mondo di Mezzo : confiscati beni milionari agli imputati : Un tesoro stimato in almeno settanta milioni di euro. Oltre dodici riconducibili a Massimo Carminati -

Mondo di mezzo - confiscato tesoro di Buzzi e del nero Carminati. Vale decine di milioni di euro : Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha proceduto alla confisca di beni , fino ad ora sotto sequestro, per decine di milioni di euro nell'ambito del procedimento sul Mondo di mezzo. I giudici, così come sollecitato dalla procura nel febbraio scorso, hanno confiscato, tra l'altro, opere d'arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto ...

Mondo di mezzo - Tribunale confisca beni a Carminati Buzzi e altri imputati : Si diceva che fosse un tesoro da 150 milioni di euro. Opere d’arte, quadri di pregio, terreni e fabbricati. E ancora: libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli. Sono i beni, per un valore di decine di milioni di euro, che il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Roma ha disposto la confisca nell’ambito del procedimento al Mondo di mezzo, attualmente arrivato al secondo grado di giudizio dopo la sentenza del luglio ...