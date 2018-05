Mondiali Russia 2018 | gli esclusi tra i convocati della Spagna

Russia 2018 - Radja Nainggolan escluso dai Mondiali : chi porta il ct del Belgio al suo posto : Niente Mondiale per Radja Nainggolan . Il centrocampista della Roma , tra i migliori della Serie A e d'Europa, è stato escluso per scelta tattica dal ct Roberto Martinez , che in Russia porterà al suo ...

I 23 convocati della Spagna per i Mondiali in Russia : È la lista definitiva, salvo infortuni e altri imprevisti: sono rimasti fuori Alvaro Morata, Jose Maria Callejon, Suso e Luis Alberto The post I 23 convocati della Spagna per i Mondiali in Russia appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : esclusioni eccellenti - out Morata! : Mondiali Russia 2018, la Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori che faranno parte della spedizione russa della Nazionale tra le favorite della competizione Il Ct della Spagna, Julen Lopetegui, ha diramato le convocazioni per il Mondiale di Russia 2018. della lista dei 23 giocatori non fanno parte Sergi Roberto, Marcos Alonso, Vitolo e Alvaro Morata. Quest’ultimo, reduce da un periodo non esaltante al Chelsea, anche a causa di ...

Mondiali 2018 Russia - Löw ammette : 'Con Götze errore mio'. Intanto Mario sui social... : ... e dopo l'esclusione da Russia 2018 Götze parla per la prima volta della scelta e delle sue sensazioni dopo il mancato ingresso nel gruppo che difenderà la coppa del mondo. "Ovviamente sono triste, ...

Mondiali 2018 Russia - favola Gabriel Jesus : nel 2014 dipingeva strade - ora un murale solo per lui : ... maglia da calcio sempre indosso, piedi scalzi e un rullo in mano: l'attuale attaccante del City stava dipingendo un marciapiede per la Coppa del Mondo di casa, quella che poi sarebbe finita ...

Mondiali - Matvyenko : “si vedrà la vera Russia” : Il mondiale permetterà a milioni di ospiti stranieri di vedere l’autentico volto della Russia e non più quell’immagine creata dalle televisioni straniere frutto della guerra d’informazione. Lo ha dichiarato il presidente del Senato russo Valentina Matvyenko, durante una visita a Volgograd. Ospitare il mondiale è per l’ex Stalingrado una opportunità per cambiare in meglio l’immagine del Paese e dunque “un ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Giappone : c’è l’ex calciatore dell’Inter Nagatomo : Si presenta anche una delle squadre asiatiche in questo Mondiale 2018 in Russia, ovvero il Giappone. La Nazionale del Sol Levante, inserita nel gruppo H, esordirà il 19 giugno contro la Colombia, il 19 giugno, e se la vedrà contro il Senegal il 24 giugno e la Polonia il 28 giugno. Un girone in cui la selezione sudamericana è favorita mentre quella nipponica può giocarsi le proprie chance per la conquista del secondo posto, eventualmente. Tra i ...

Mondiali 2018 Russia : da tifoso a convocato - l'incredibile storia di Harry Maguire : Harry Maguire sarà una delle grandi novità dell'Inghilterra al prossimo Mondiale. Il difensore del Leicester è stato infatti inserito nella lista dei 23 giocatori presentata dal Ct Southgate in vista ...