MONDIALI 2018 | CONVOCATI SPAGNA Callejon | Morata e Suso no | Reina sì | sorpresa Rodrigo!

Mediaset lancia Play - il nuovo servizio di streaming per i MONDIALI 2018 : Manca ormai meno di un mese alla patenza dei Mondiali di Russia 2018, una manifestazione che attirerà l’interesse di moltissimi appassionati nonostante l’assenza dell’Italia. L’evento per la prima volta sarà interamente visibie sulle reti Mediaset, che trasmetterà tutte le gare in chiaro rendendole disponibili anche a chi non è abbonato alla pay Tv. Proprio in […] L'articolo Mediaset lancia Play, il nuovo servizio ...

Convocati Brasile MONDIALI 2018 : tutto gira intorno a Neymar : Ci sono anche tre "italiani" tra i 23 Convocati del ct della Seleção, Tite, per i Mondiali di Russia: Douglas Costa, Miranda e Alisson. Fuori, non certo a sorpresa, due ottimi giocatori della serie A che non...

MONDIALI Russia 2018 - i convocati della Spagna : il ct Lopetegui esclude Suso e Callejon. C’è Iniesta : Una delle favorite dei prossimi Mondiali 2018 in Russia si presenta. Il ct Lopetegui della Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la rassegna iridata 2018. Tante le stelle in questa squadra De Gea, Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Asensio e Diego Costa. Dei calciatori provenienti da campionati diversi dalla Liga ci sono David Silva, Azpilicueta, Nacho Monreal (a sorpresa scelto invece di Marcos Alonso) e Thiago Alcantara. Ci ...

MONDIALI Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

MONDIALI Russia 2018 - i convocati della Spagna : esclusioni eccellenti - out Morata! : Mondiali Russia 2018, la Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori che faranno parte della spedizione russa della Nazionale tra le favorite della competizione Il Ct della Spagna, Julen Lopetegui, ha diramato le convocazioni per il Mondiale di Russia 2018. della lista dei 23 giocatori non fanno parte Sergi Roberto, Marcos Alonso, Vitolo e Alvaro Morata. Quest’ultimo, reduce da un periodo non esaltante al Chelsea, anche a causa di ...

Giro d’Italia 2018 - prime indicazioni per Cassani verso i MONDIALI di Innsbruck. Pozzovivo e Formolo utilissimi come alternative tattiche a Nibali? : Giorno di riposo al Giro d’Italia 2018, tempo di riflessioni per i corridori e anche per gli addetti ai lavori. Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, sta già pensando ai più importanti obiettivi per la squadra azzurra in questa stagione: ovviamente i fari sono puntati tutti verso il Mondiale di Innsbruck, attesissimo, che si disputerà nel mese di settembre. Un percorso iridato durissimo in terra ...

Nuoto - verso gli Europei 2018 : Gabriele Detti in dubbio. Rischiare o guarire e concentrarsi sui MONDIALI 2019? : “Gabriele Detti, come stai?” E’ questa la domanda che gli appassionati di Nuoto si stanno ponendo da alcuni mesi a questa parte, circa le condizioni fisiche del campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria). Non è certo un mistero: i problemi alla spalla stanno influenzando in negativo, già da un po’, l’attività in piscina del toscano, impossibilitato a spingere più di tanto nella preparazione. Dei ...

MONDIALI Russia 2018 - scandalo Belgio : Nainggolan fuori dai convocati! : Il Belgio ha diramato la rosa dei convocati per i Mondiali di Russia 2018, non figura in lista il romanista Nainggolan Raja Nainggolan non sarà a Russia 2018. La decisione di Martinez adesso è ufficiale, una decisione davvero assurda. La rosa dei convocati del Belgio, diramata oggi dal Ct, ha al proprio interno calciatori di enorme qualità. Ma altrettanto certamente un posto per Nainggolan si poteva, si doveva trovare. Fellaini e Januzaj ad ...