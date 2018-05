Mondiali 2018 | Belgio in Russia senza Nainggolan Radja amaro | Do fastidio

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Spagna : esclusioni eccellenti - out Morata! : Mondiali Russia 2018, la Spagna ha reso nota la lista dei 23 calciatori che faranno parte della spedizione russa della Nazionale tra le favorite della competizione Il Ct della Spagna, Julen Lopetegui, ha diramato le convocazioni per il Mondiale di Russia 2018. della lista dei 23 giocatori non fanno parte Sergi Roberto, Marcos Alonso, Vitolo e Alvaro Morata. Quest’ultimo, reduce da un periodo non esaltante al Chelsea, anche a causa di ...

Mondiali 2018 - convocati Spagna : fuori Morata - Suso e Callejon. C'è Iniesta : Dopo il termine della Liga è arrivato il momento delle convocazioni per i Mondiali 2018 anche per la Spagna. Il ct delle Furie Rosse Julen Lopetegui ha diramato la lista dei 23 che andranno in Russia. ...

Mondiali 2018 - Belgio in Russia senza Nainggolan. Ct : "Scelta tecnica" : Il commissario tecnico belga, Martinez: "Non l'ho convocato per motivi tattici". Di 'italiani' ci saranno Lukaku e Mertens

Giro d’Italia 2018 - prime indicazioni per Cassani verso i Mondiali di Innsbruck. Pozzovivo e Formolo utilissimi come alternative tattiche a Nibali? : Giorno di riposo al Giro d’Italia 2018, tempo di riflessioni per i corridori e anche per gli addetti ai lavori. Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, sta già pensando ai più importanti obiettivi per la squadra azzurra in questa stagione: ovviamente i fari sono puntati tutti verso il Mondiale di Innsbruck, attesissimo, che si disputerà nel mese di settembre. Un percorso iridato durissimo in terra ...

Nuoto - verso gli Europei 2018 : Gabriele Detti in dubbio. Rischiare o guarire e concentrarsi sui Mondiali 2019? : “Gabriele Detti, come stai?” E’ questa la domanda che gli appassionati di Nuoto si stanno ponendo da alcuni mesi a questa parte, circa le condizioni fisiche del campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria). Non è certo un mistero: i problemi alla spalla stanno influenzando in negativo, già da un po’, l’attività in piscina del toscano, impossibilitato a spingere più di tanto nella preparazione. Dei ...

Mondiali Russia 2018 - scandalo Belgio : Nainggolan fuori dai convocati! : Il Belgio ha diramato la rosa dei convocati per i Mondiali di Russia 2018, non figura in lista il romanista Nainggolan Raja Nainggolan non sarà a Russia 2018. La decisione di Martinez adesso è ufficiale, una decisione davvero assurda. La rosa dei convocati del Belgio, diramata oggi dal Ct, ha al proprio interno calciatori di enorme qualità. Ma altrettanto certamente un posto per Nainggolan si poteva, si doveva trovare. Fellaini e Januzaj ad ...

Hockey - Mondiali 2018 : la Svezia si conferma campione! Una generosa Svizzera si arrende solo agli shoot-out : La Svezia ha vinto i Mondiali di Hockey per il secondo anno consecutivo. La squadra scandinava si è ripetuta in Danimarca dopo il titolo dello scorso anno, battendo una generosissima Svizzera, che dopo una stupefacente cavalcata si è arresa soltanto agli shoot-out. Si è capito già dopo pochi minuti che non sarebbe stata una passeggiata per la Svezia, che a più riprese ha sbattuto contro il muro elvetico. La parità ha resistito, fin quando la ...

Mondiali 2018 Russia - Löw ammette : 'Con Götze errore mio'. Intanto Mario sui social... : ... e dopo l'esclusione da Russia 2018 Götze parla per la prima volta della scelta e delle sue sensazioni dopo il mancato ingresso nel gruppo che difenderà la coppa del mondo. "Ovviamente sono triste, ...

Hockey ghiaccio - Svezia-Svizzera : Finale Mondiali 2018. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Saranno Svezia e Svizzera a giocarsi la Finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca (domenica 20 maggio, ore 20.15). Un epilogo a sorpresa, non tanto per gli scandinavi, che comunque hanno regolato gli Stati Uniti con un secco 6-0, quanto per gli elvetici, che hanno proseguito la loro incredibile cavalcata eliminando il favoritissimo Canada in una semiFinale da batticuore.-- Il successo della Svezia contro gli Stati Uniti è ...

Mondiali 2018 : lista dei convocati e rose delle 32 Nazionali presenti : Saranno 32 le squadre, divise in otto gruppi, che si contenderanno la Coppa del mondo. Uno dopo l'altro, i commissari tecnici stanno diramando le liste dei giocatori che rappresenteranno le ...

Mondiali 2018 Russia - favola Gabriel Jesus : nel 2014 dipingeva strade - ora un murale solo per lui : ... maglia da calcio sempre indosso, piedi scalzi e un rullo in mano: l'attuale attaccante del City stava dipingendo un marciapiede per la Coppa del Mondo di casa, quella che poi sarebbe finita ...

Hockey - Mondiali 2018 : incredibile Svizzera! Fa fuori il Canada e vola in finale con la Svezia : Saranno Svezia e Svizzera a giocarsi la finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Un epilogo a sorpresa, non tanto per gli scandinavi, che comunque hanno regolato gli Stati Uniti con un secco 6-0, quanto per gli elvetici, che hanno proseguito la loro incredibile cavalcata eliminando il favoritissimo Canada in una semifinale da batticuore. Il successo della Svezia contro gli Stati Uniti è stato nettissimo, senza appello. Gli ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Giappone : c’è l’ex calciatore dell’Inter Nagatomo : Si presenta anche una delle squadre asiatiche in questo Mondiale 2018 in Russia, ovvero il Giappone. La Nazionale del Sol Levante, inserita nel gruppo H, esordirà il 19 giugno contro la Colombia, il 19 giugno, e se la vedrà contro il Senegal il 24 giugno e la Polonia il 28 giugno. Un girone in cui la selezione sudamericana è favorita mentre quella nipponica può giocarsi le proprie chance per la conquista del secondo posto, eventualmente. Tra i ...