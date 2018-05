Mondiale | Spagna le scelte di Lopetegui fuori a sorpresa Morata | Reina unico ' italiano

Russia 2018. Spagna - Morata è fuori dal Mondiale. E Reina è l'unico italiano : La sensazione era nell'aria da giorni, Julen Lopetegui l'ha confermata: niente Mondiale per Alvaro Morata. L'attaccante del Chelsea ha avuto una stagione irregolare e al suo posto in Russia con la ...

Spagna : Iniesta lascerà nazionale dopo Mondiale : L’ 8 del Barcellona e della nazionale spagnola Andres Iniesta, 34 anni, ha annunciato oggi che con ogni probabilità lascerà la ‘Roja’ dopo il Mondiale in Russia. “Se non succede nulla di strano, questo Mondiale sarà l’ultimo per me con la nazionale spagnola” ha detto alla radio privata ‘Onda Cero’. Iniesta lascerà anche il Barcellona alla fine del campionato di Liga, già vinto dal club blaugrana. ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari sconfitta in Spagna. Non è solo questione di gomme… : Il quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio ed il risultato finale non lascia spazio alle interpretazioni: dominio Mercedes, due Frecce d’Argento ai primi due posti e, per la prima volta in questa stagione, la Ferrari fuori dal podio. Questo è quanto emerso nel gara del Montmeló (Spagna) e le motivazioni di questa disfatta “Rossa” sono diverse. Si è fatto un gran parlare della questione ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori Gp Spagna 2018 : la Mercedes vola - Ferrari in calo : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Lewis Hamilton vince la seconda gara consecutiva e allunga ancora su Sebastian Vettel(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:00:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori Gp Spagna 2018 : l'esordio di Verstappen (Barcellona) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Hamilton in testa su Vettel, la Ferrari davanti alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:36:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Spagna 2018 Barcellona (oggi 13 maggio) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Hamilton in testa su Vettel, la Ferrari davanti alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:50:00 GMT)

Mondiale F1 2018 GP Spagna a Barcellona : gli orari TV su Sky e TV8 : ...00-12:30 Prove libere 1 , diretta su Sky Sport F1, 15:00-16:30 Prove libere 2 , diretta su Sky Sport F1, Sabato 12 maggio 2018 12:00-13:00 Prove libere 3 , diretta su Sky Sport F1, 15:00-16:00 ...

F1 - Mondiale 2018 : le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio di Spagna : Il Mondiale di Formula Uno 2018 sbarca a Barcellona in vista del Gran Premio di Spagna, una tappa storica ed importante del Mondiale. Sul tracciato catalano, dove si sono disputati anche i test pre-stagionali, capiremo molto a riguardo del prosieguo della stagione e saranno da analizzare diversi punti di interesse. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1) Hamilton è migliore di Vettel come pilota? Questa sarà la domanda sulla quale ruoterà ...

F1 - GP Spagna 2018 : Kimi Raikkonen - un avvio di Mondiale incoraggiante. Ma quanti errori… : Il Mondiale 2018 sarà l’ultimo di Kimi Raikkonen che andrà, dunque, a chiudere la sua illustre carriera e la sua avventura in Ferrari. Ma sarà davvero così? Lo si dice da anni, ma “Ice Man” non sembra proprio intenzionato a lasciare volante e sedile ad un sostituto nè, tantomeno, ad appendere casco e guanti al chiodo. Come se non bastasse, poi, questo primo scorcio di campionato ha visto il finlandese in ottima forma e, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : A metà gara il campione del mondo in carica comanda , nonostante un grosso rischio in curva 11, e allunga di circa un secondo sul duo Ducati, con Pedrosa che sembra fare fatica a tenere il passo dei ...

