Monchi | ' Se Alisson va via torno in porta io'

Monchi : “Alisson e Florenzi sono futuro della Roma” : “Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo capire anche cosa pensano loro. Io ho sempre parlato con Alessandro, ama la Roma, vuole restare qui, poi dobbiamo trovare un accordo per andare avanti insieme”. sono le parole del direttore sportivo giallorosso Monchi ai microfoni di Sky Sport a poche ore dall’andata dei quarti di finale di Champions League che vedrà la squadra capitolina ospite del ...

Roma - Monchi : "Rinnovi Alisson e Florenzi? Ci dicano cosa ne pensano" : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, a Sky Sport 24, parla , ovviamente, della sfida nei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona: "È una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta in questa crescita ...

Roma - Monchi : 'Alisson e Florenzi? Devo capire cosa vogliono fare...' : E queste sono le sue parole a Sky Sport riguardo Alisson , cercato dal Real Madrid, e Florenzi , in scadenza nel 2019 : 'Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo ...

Monchi : “nessuna intenzione di vendere Alisson” : “Alisson ha ancora margini di crescita, ma sono un po’ stanco di parlare del suo futuro: fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna offerta e noi non abbiamo intenzione di cederlo, siamo contenti di averlo tra di noi”. E’ la precisazione del direttore sportivo della Roma Monchi sul portiere brasiliano a pochi minuti dall’inizio del match di campionato tra il Bologna e la formazione giallorossa. “Quanto vale? Non ...

Monchi : "La Roma non vuol cedere Alisson" : Lo dice il ds della Roma, Monchi, parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurro Lorenzo Pellegrini: 'Nella Roma del futuro sarà un ...

Roma - Monchi : 'Alisson? Il Real non me l'ha chiesto. Totti come Messi' : A Roma non abbiamo tanti esempi, c'è solo Totti che ha vinto lo scudetto e una Coppa del Mondo ed è rimasto 25 anni. È un caso difficile da ripetere'.

Roma - Monchi : 'Non c'è la necessità di vendere Alisson. Schick ha bisogno di certezze' : Se nella passata finestra estiva di mercato Monchi non poteva ancora operare liberamente perché da poco arrivato nella Capitale, in quella che verrà il ds della Roma avrà piena libertà , in accordo ...

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)