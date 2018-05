Moda : Luxottica quarta al mondo per vendite - 24 aziende italiane nella top 100 : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Luxottica è la quarta società al mondo per fatturato nel settore della Moda e del lusso, con vendite per 10 miliardi di dollari registrate nel 2016. nella classifica globale il gruppo italiano dell’occhialeria segue la francese Lvmh, la statunitense The Estée Lauder Companies e la svizzera Richemont. Inoltre al 19esimo posto della classifica mondiale si piazza Prada e al 24esimo Giorgio Armani, secondo ...